Start EHT v Rusku! Potopí Suomi proti Česku špatná chemie?

Na minulém turnaji EHT se českým borcům dařilo. Finskou Karjalu zakončili s bilancí dvou triumfů a jedné porážky, což v konečném účtování stačilo na druhou příčku v tabulce s dvoubodovým mankem na vítězné Rusko. Jak se jim povede teď? První soupeř, výše zmíněný celek Suomi, nemá za sebou zrovna ideální výsledky – padl ve čtyřech z předchozích pěti soutěžních duelů. Vsaďte si na čtvrteční zápasy a získejte navíc 150 Kč na první sázky!

Urputný boj?!

Tipér renkah0102 si vsadil na neprohru Česka: „Chemie finského týmu není poslední dobou úplně na správném místě. To všichni naši hráči, kteří do Ruska přijeli, oplývají skvělou formou. Navíc jsou namotivováni dostat se do další fáze výběru reprezentace. Protože ale zápasy se severským mužstvem často bývají dramatické až do konce utkání, volím raději opatrnější tip.“ Souhlasíte s jeho analýzou? Nechte se inspirovat!

