Zrežírují Kometa se Spartou další přestřelku? Natáhne Liberec sérii?

Sparta se vyšvihla do čela Tipsport extraligy. V elitní české hokejové soutěži má nejproduktivnější útok, nejpevnější obranu, zmákla tři duely v řadě a z posledních 13 zápasů prohrála jen třikrát. Za vzestupem tabulkou jí „pomohl" i Třinec, který se naopak hledá – pouze dva triumfy z předchozích devíti střetů. Potvrdí Pražané pozici lídra a sejmou v úterý Brno?

Podobně jako Třinec se překvapivě trápí i Karlovy Vary. Západočeši rozjeli sezonu dechberoucím způsobem, nyní je to ale jiná písnička. Pět porážek za sebou a tři výhry z 11 zápasů? Nic moc. Zabere Energie proti Pardubicím, které se po hrůzostrašném začátku ročníku přece jen trochu zvedly? Vítěznou sérii pak v nejbližším kole plánuje natáhnout Liberec, jenž se v případě pokoření Zlína může radovat z pátého úspěchu v řadě.

Berani nepřekvapí

Sázkař Ilya158 nečeká, že by Bílí Tygři na ledě Beranů zaváhali: „Disponují jednou z nejlepších defenziv v lize. Nedávno venku porazili Spartu a Třinec. Určitě se chtějí probojovat do TOP 4, aby nemuseli absolvovat osmifinálovou fázi play off. Zlínu se doma nedaří, vlastně tam má nejhorší bilanci ze všech. Tři body poputují na sever Čech.“

Také dáte na tiket dvojku?

