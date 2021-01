Rok 2021 = nálož Tipcupů! Zimní má dotaci přes 1,5 mega!

Ve středu 13. ledna vypukl u Tipsportu letošní první díl oblíbené soutěže největší komunity sázkařů – Zimní Tipcup. Finále je na programu v úterý 2. března. Výše dotace? Více než 1,5 milionu korun na sázení! Na odměnu dosáhnou všichni soutěžící, kteří si poradí s nástrahami kvalifikace. Celkový vítěz shrábne 100 000 korun na sázení, poražený finalista obdrží 40 tisíc. Jdete do toho? Zimní turnaj je první soutěží ze série až devíti Tipcupů, které v tomto roce Tipsport připraví. To je o dva více než loni, navýší se tedy celková dotace – v Tipcupech se letos dohromady rozdělí ceny v hodnotě přes 13,7 mega! Král závěrečného Turnaje mistrů se pak může těšit na 1 milion korun!

Do Turnaje mistrů se můžete kvalifikovat právě prostřednictvím Tipcupů (předběžný kalendář všech letošních Tipcupů najdete zde). Přes ně se do Turnaje mistrů probojuje 1 040 nejlepších z celoročního žebříčku Tipcupů (k 8. 11. 2021). Dalších 1 008 sázkařů se do Turnaje mistrů dostane z jiné soutěže Tipsportu – z Tipligy (také k 8. 11. 2021)

Systém Zimního Tipcupu

Tipcup se hraje výhradně na webu/mobilní aplikaci a pro účast v něm stačí být řádně registrovaným účastníkem internetového sázení u Tipsportu v Česku. A systém? Po desetidenní kvalifikaci, která probíhá do 22. ledna, jsou na programu až do úplného konce bitvy ve skupinách. V kvalifikační fázi i ve skupinových kolech hrají všichni sázející proti sobě. Tři nejúspěšnější z kvaldy, kde je denní limit 50 Kč, si odnesou 10 000 korun na sázení! Odměny se dočká 500 nejlepších hráčů z kvalifikace.



Do 1. kola skupinové fáze postoupí 8 192 nejúspěšnějších soutěžících z kvaldy. V něm budou hrát po dobu tří kalendářních dnů všichni proti sobě. Ve 2. kole, kam se dostane 4 096 nejlepších hráčů z úvodního kola, si to opět všichni soutěžící rozdají proti sobě o průnik do 3. kola. Znovu se přitom bude bojovat tři dny a postup oslaví rovná polovina, tedy 2 048 nejlepších. Na stejném principu bude Zimní Tipcup pokračovat až do finálového kola skupinové fáze, kde poznáme celkového vítěze. Vyhraje opravdu ten nejlepší!

Jak se zapojit do Tipcupu?

Je to jednoduché: Při sestavování tiketu stačí zaškrtnout políčko „Tipcupy“ a tiket následně vsadit. Záleží jen na vás, jaké tikety do soutěže zařadíte. Jediné omezení představuje maximální denní limit vkladů. Na mobilních aplikacích vyberete při sestavování tiketu Zimní Tipcup v poli „soutěž“, které je pod výběrem vkladu. Podrobnosti o Zimním Tipcupu včetně programu a přehledu limitů vkladů v jednotlivých kolech najdete zde.



Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!