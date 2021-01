Selže proti Vítkovicím gólman perníkářů? Vypne Sparta Motor?

Pozici lídra Tipsport extraligy stále drží Sparta. V TOP 4 zaručující čtvrtfinále play off najdeme i Třinec, Mladou Boleslav a Plzeň, tedy týmy, od nichž se umístění v horní polovině tabulky v předsezonních prognózách očekávalo. Nicméně, ani jeden z těchto celků se v tuto chvíli nemůže chlubit tou úplně nejlepší formou. Tento „primát“ totiž patří Pardubicím a, možná trochu překvapivě, Vítkovicím – mužstvům, které na sebe narazí v nejbližším kole. Kdo trefí další výhru? Vsaďte si u Tipsportu a sledujte kompletní program Tipsport extraligy živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Hokejisté Dynama i Vítek vybojovali z posledních pěti zápasů čtyři triumfy. Perníkáři během tohoto období zaznamenali 11 bodů, jejich nadcházející soupeř z Ostravy 12. Favoritem bitvy mezi osmým a desátým klubem průběžného pořadí jsou přitom Východočeši, kteří ovládli předchozí tři vzájemné střety (s tím, že v každém z nich vstřelili minimálně čtyři branky). Natáhnou úspěšnou šňůru? Přerušit sérii tří porážek v řadě pak v úterý určitě chtějí indiáni, jež se postaví podprůměrnému Zlínu, a České Budějovice budou mít co dělat, aby si z venku neodvezly desátý krach za sebou. Čelí Spartě…

Strážce svatyně = slabina Pardubic?!

Sázkař Suton jde ve své analýze s kurzem 3,71 proti Pardubicím: „Vítkovice teď hrají s lehkostí. Dávají góly a hlavně, a to je pro mě velmi podstatný fakt, začalo jim to tam padat v přesilovkách. Forma první lajny Lakatoš – Hruška – Svačina je prostě enormní! Do toho se jim uzdravil Zbyněk Irgl, takže síla v útoku zase trochu narostla. Ano, musím říct, že Dynamo nyní předvádí výborný hokej, ale vidím u nich velkou slabinu v brankářích.“ Také dáte na tiket dvojku?

