Další nálož UFC na TV Tipsport! Mach tipuje

Hvězda největší komunity sázkařů a zápasník UFC Mach Muradov tipuje zápas Achmedov vs. Breese, kde věří ruskému zápasníkovi: „Omari Achmedov má určitě více zkušeností. Je velmi šikovný wrestler, ale zároveň má velice kvalitní postoj. Viděl jsem několik jeho zápasů v MMA i v Combat Sambu a musím uznat, že má své kvality, které by mohly rozhodnout tento souboj. Breese bude mít výškovou převahu, ale to by pro něj mohlo být spíše na škodu, jelikož by se Achmedov mohl dostat snadněji k takedownu. Myslím, že to bude podobně těsné jako minulý zápas Achmedova s Weidmanem, ale tentokrát se bude radovat ruský zápasník.“

Vidíte to stejně? Nechte se inspirovat, vsaďte si u Tipsportu a sledujte celý turnaj živě na TV Tipsport. Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Schnell to tentokrát zvládne!

Jedním ze zápasů sobotního večera bude i souboj mezi Tysonem Namem a Mattem Schnellem. Právě na ten si ve své analýze posvítil sázkař teambrilliantsmma: „Určitě bude důležité první kolo, Nam bude v plné síle a nesmí trefit nějaký nebezpečný úder. Schnell si začátek musí pohlídat, ale jelikož Schnell poslední zápas prohrál právě na KO v prvním kole, tak bude tentokrát pozorný a druhé kolo duelu přebere, naboduje a vyhraje. Schnell zvítězí na body nebo na submisi.“

Souhlasíte?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!