NHL: Snaha o 1. výhru! Roztaví Králové Lavinu? Zlomí Jestřábi Křídla?

Zámořská NHL se rozjela naplno. Týmy dosud absolvovaly zhruba čtyři duely. Dva kluby přitom stále čekají na premiérové vítězství. Vstup do nové sezony totiž moc nevyšel Los Angeles (tři porážky) a hlavně chicagským Jestřábům (čtyři krachy), kterým se vůbec nedaří zachytávat útočné výpady soupeřů – 20 inkasovaných gólů je opravdu dost. Přetrhnou Kings a Blackhawks sérii neúspěchů?

Nejbližším sokem borců z Chicaga je z pátku na sobotu Detroit. Red Wings mají vyrovnanou bilanci v podobě dvou triumfů a stejného počtu porážek, takže pro Kubalíka a spol. by se nemělo jednat o nijak nepřekonatelnou překážku. Hawks to navíc doma na Rudá křídla v poslední době umí, sundali je v každém z předchozích tří vzájemných zápasů. Co myslíte, natáhnou šňůru? O něco těžší práce, alespoň podle prognóz, čeká o den dříve druhý výsledkově se trápící celek. Zastaví kalifornské LA brutální ofenzivu Colorada v čele s MacKinnonem, Landeskogem a Rantanenem?

Vsaďte si u Tipsportu, trefujte hokejové výsledky v Tipovačce a sledujte všechny zápasy NHL s Tipsportem coby oficiálním partnerem soutěže živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Lavina zasype Krále!

NHL je mezi členy největší komunity sázkařů velmi oblíbená a sledovaná. Nejinak je tomu v případě tipéra s nickem Danny5572cz, který sestavil akovku jen a pouze z duelů nejprestižnější hokejové ligy světa. Na tiketu mu nechybí ani výše zmíněný střet mezi Kings a Avalanche, kde očekává dva body pro favorizované mužstvo z Denveru. Souhlasíte? Přetaví Danny5572cz pětikorunový vklad ve výhru 3 tisíce? Nechte se inspirovat!



Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!