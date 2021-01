UFC na TV Tipsport: Třetí vítězství Muradova?

Abú Zabí čeká další velký galavečer. V neděli proběhne očekávaný turnaj UFC 257, kde se v hlavním zápase představí bývalý dvojnásobný šampion Conor McGregor v odvetném souboji s Dustinem Poirierem. Na této velké události uvidíme také Macha Muradova. Jeho soupeřem bude Američan Andrew Sanchez. Ten vyhrál jednu ze sérií oblíbené reality show The Ultimate Fighter. Z posledních šesti duelů si odnesl tři vítězství a tři porážky. Mach, člen sázkařské komunity Tipsportu, se do oktagonu vrací po více jak roční pauze. Dokáže uspět? Vsaďte si a sledujte zápasy živě na TV Tipsport!

Hvězda největší komunity sázkařů a zápasník UFC David Dvořák věří Machovi: „Tohle nejspíš bude hlavní zápas pro české fanoušky. Macha čeká třetí duel v UFC. Bohužel ho dlouho provázely problémy, aby mohl nastoupit do dalšího souboje. Jeho cestu slavnou organizací mu přibrzdila zranění a koronavirus, ať už na jeho straně nebo na straně soupeře. Celkově byl mimo třináct měsíců, což je nepříjemné, ale pořád to není nic hrozného. Mach byl téměř neustále v tréninku. Připravoval se s Petrem Knížetem a také odjel do polského gymu Ankos MMA, kde měl hodně kvalitní sparingpartnery. Jeho soupeřem bude Andrew Sanchez, který v roce 2016 vyhrál prestižní reality show The Ultimate Fighter. Na sociálních sítích prohlašoval, že Macha ukončí před limitem. Sanchez má v UFC dohromady osm zápasů s bilancí pěti vítězství a třech porážek. Jeho přednosti jsou postoj, ale ani wrestling mu není cizí. Je aktivní hlavně na začátku, ale v pozdější fázi zápasu fyzicky odchází a tam vidím největší šance pro Muradova. Pokud se Sanchezovi nepodaří souboj ukončit ze začátku, tak si myslím, že otěže zápasu převezme Mach a připíše si třetí vítězství v UFC!“

McGregor zvítězí už v prvním kole!

Hlavním zápasem UFC 257 bude očekávaná odveta mezi irskou superstar Conorem McGregorem a Dustinem Poirierem. Právě na tento duel si ve své analýze posvítil tipér 66macek: „Conor se vrací po roční odmlce od zápasu s Cowboyem, ve kterém suverénně zničil soupeře během 40 sekund. Byl ve skvělé kondici a dalo se z něj vyčíst, že ho opět baví MMA jako sport a že se na něj soustředí na 100 %. Dustin vyhrál svůj poslední zápas s Danem Hookerem po pětikolové bitvě na body. Nicméně při vší úctě k Hookerovi, tak to není zápasník Conorových kvalit, a i tak s ním měl Dustin problémy, což bylo vidět i při vyhlášení výsledků, kdy si sám nebyl jistý svým vítězstvím. Věřím v další dávku irské magie v oktagonu a Conorovo vítězství v 1. kole. Vždyť sám "Mystic Mac" předpověděl, že Poiriera ukončí do 60 sekund.“

