Oktagon 21 na TV Tipsport. Mach věří Paradeiserovi

MMA organizace Oktagon zakončila rok 2020 ve velkolepém stylu a zároveň představila novinky na rok 2021. Už v sobotu od 20:00 na fanoušky bojových sportů čeká turnaj Oktagon 21, kde se odehraje další titulová bitva. V lehké váze si to o uvolněný titul rozdá bývalý šampion Cage Warriors a M-1 Global Ivan Buchinger s talentovaným Ronaldem Paradeiserem, novým členem sázkařské komunity Tipsportu. Zajímavé střetnutí nabídne i souboj Miroslava Štrbáka s vítězem reality show Oktagon Výzva 3 Karolem Ryšavým. Atraktivní podívanou slibuje duel mezi Leandrem Silvou a Alexem Lohorém! Uvidíme také talentovanou Lucii Szabovou, která se utká s Rizlen Zouakovou z Francie. Do oktagonu se dále vrací Máté Kertész, Matěj Peňáz, Lucie Pudilová, Tereza Bledá, Gábor Boráros, Filip Macek, Braňo Zuzák nebo Michal Konrád. Jak hlavní taháky vidí člen největší komunity sázkařů, zápasník UFC Mach Muradov? Celý turnaj můžete sledovat pouze na TV Tipsport a PPV Oktagonu!

Hvězda největší komunity sázkařů a zápasník UFC Mach Muradov věří Paradeiserovi: „Krásný zápas, na kterém se dají vydělat zajímavé peníze. Buchinger už má něco za sebou a je určitě zkušenějším zápasníkem, ale Rony má teď zajímavou sérii. Je mladý a hladový po vítězství. Vůbec bych ho v tomto duelu nepodceňoval a myslím, že na body by mohl zvítězit. Na tuto sázku je velice krásný kurz, který se vyplatí zahrát. Největší šance Ivana Buchingera vidím na zemi, kde je nejvíce nebezpečný a zde jsou jeho největší přednosti. Přesto tento zápas vidím 60 ku 40 pro Paradeisera a zkusím zahrát jeho vítězství na body.“

Vidíte to stejně? Nechte se inspirovat a vsaďte si u Tipsportu a sledujte celý turnaj živě na TV Tipsport. Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Silva Lohorého přejede!

Jedním ze zápasů sobotního večera bude i souboj mezi zahraničními zápasníky Leandrem Silvou a Alexem Lohorém. Právě na ten si ve své analýze posvítil sázkař Djoker7: „Lohoré se vrací na místo činu měsíc po tom, co se nechal uválet od Vémoly. Na to, že měl před zápasem plnou pusu keců, tak nepředvedl vůbec nic. Silva bude ještě těžší soupeř, protože kromě černého pásu v BJJ má i skvělý postoj, kde Lohorého rozebere na součástky, jako už to ukázal při svém prvním vystoupení u nás. Lohoré chce využít dobrých podmínek, které mu Oktagon jako rostoucí organizace zatím nabízí. Část fanoušků by ho jistě ráda viděla, takže není důvod mu bránit. Po další prohře už se tady však neukáže.“

Souhlasíte?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!