Pokljuka + Nové Město na Moravě = Biatlonová šestka!

Pro účast v Biatlonové šestce stačí být řádně registrovaným účastníkem v největší komunitě sázkařů. Hraje se výhradně na webu/mobilní aplikaci. V Pokljuce a v první části SP v Novém Městě na Moravě se pojede celkem 18 závodů (12+6). V každém z nich přitom můžete vyhrát až 80 000 korun na sázení! Stačí vybrat, kteří biatlonisté/štafeta dojedou na prvních šesti místech. Výše odměny bude záviset na (ne)trefeném pořadí.



Zaprvé: Soutěžící s nejvyšším počtem správně tipnutých závodníků v TOP 6 bez ohledu na pořadí získá až 40 000 korun na sázení. V případě, že šest závodníků ze šesti nejlepších netrefí nikdo, cena připadne tomu, kdo jich uhodne pět ze šesti. Tento princip aplikujeme až do vyhodnocení, kdy soutěžící trefí jednoho závodníka ze šesti.



Zadruhé: Stejná odměna čeká i na tipéra, který uhodne nejlepších šest biatlonistů v přesném pořadí v daném závodě. Když však tuto kompletní šestici v přesném pořadí netrefí nikdo, odměna se pro tento závod nevyplatí.



Pokud nejlepší výsledek v obou případech zaznamená více hráčů, výhru si rozdělí mezi sebou. Odměna nemine ani soutěžící, kteří se umístí mezi prvními 5 000 v celkovém žebříčku. Hráč s nejvyšším součtem dosažených bodů získá 50 000 korun na sázení! Za každý správný tip (umístění závodníka v TOP 6 nezávisle na přesném pořadí) se přitom soutěžícímu přičte do celkového žebříčku jeden bod.



V případě stejného počtu bodů bude lépe umístěným v celkovém žebříčku soutěžící, který trefí více biatlonistů v TOP 6 v přesném pořadí. Pokud nerozhodne ani předchozí kritérium, lépe umístěným bude soutěžící, který odešle své první soutěžní tipy do soutěže dříve.



Jdete do toho?



