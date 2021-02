Sportuji po střechách napříč Evropou, kde provádím jednu z nejnáročnějších prací na světě

Chodím po střechách, tahám těžké věci a už mi bylo fakt ouvej.

Psal se rok 2019, když se to na mě sesypalo. Spousta zakázek a já nestíhal. Montuji na střechy hromosvody a myslel jsem, že s tím budu muset seknout.

Představte si, že na jeden panelák musíte natahat 30 tun těžkých ocelových drátů, nahoru vám je sice vyzdvihne jeřáb, ale následně 100 metrů sem a 100 metrů zpět je musíte po střeše roztahat ručně. Vše si dělám většinou sám, takže zátěž je enormní. Přirovnal bych to k těm těžkým překážkovým závodům v blátě.

Takto tahám ocelové dráty po střechách

Stárnu a fyzická kondice mi pomalu ubývá, klouby bolí a nároky na práci se zvyšují. Byl to právě osudový rok 2019 kdy jsem musel stihnout více zakázek a snažit se z toho nepodělat.... Hledal jsem nějaký únik od bolavého těla, něco, po čem bych ráno mohl normálně vstát a opět fungovat na střeše.

Dozvěděl jsem se o bylinném doplňku stravy s vysokým obsahem vitamínu C, který by mi mohl v mých peripetiích pomoci. I když jsem tomu moc nevěřil, protože jsem v životě už vyzkoušel kde co, říkal jsem si, i kdyby mi to mělo pomoci jen malinko a má únava a bolesti těla by se zmenšily jen o nepatrné 1 %, byl bych za to vděčný.

První vlaštovka, kdy jsem si uvědomil, že to asi bude něco dělat, bylo v Německu na stavbě. Makal jsem tam celý den a byl jsem zedřený jako kůň. Večer jsem si udělal první silnou dávku horkého bylinného nápoje s vitamínem C a šel spát. Ráno jsem byl překvapen: vzbudil jsem se a říkám si: „Já včera nic nedělal? Jak to, že mě nebolí celé tělo jako vždycky? Asi nějaká náhoda, nebo vlastně.... Já večer vypil ten horký kolagen s bylinkami a vitamínem C. No nic, zkusím to znovu po dnešním dni, kdy mě čeká podobná fuška".

Na tyto paneláky montuji hromosvody

Nathan Waters, unsplash.com

Večer jsem opět přišel zedřený a udělal si silnou dávku toho horkého nápoje EL-ELÁSTICO, situace se opakovala, ráno jsem vstal jakoby nic. Následně jsem v průběhu roku testoval tento přípravek na montážích po celé Evropě a zkoumal všechny jeho účinky. Musím říci jedno: „Díky bohu za to, že mi do cesty seslal EL-ELÁSTICO. Nyní zvládnu více práce a ráno vstávám svěží, klouby jsou ve skvělé formě a cítím se jako nikdy."

Když si můžete bez bolesti vyjít na procházku

pabloheimplatz, unsplash.com

S prací jsem chtěl již seknout, že to fyzicky nedávám, ale teď? Brnkačka, cítím se jako znovuzrozený a vím určitě, že ještě pár let s tímto přípravkem hravě vydržím. O vedlejších účincích preparátu vám tady psát nebudu, to by bylo na vyprávění až po 22 hodině :-)

Mockrát děkuji, pane Anděli, a jsem Vám vděčný, že jste vytvořil EL-ELÁSTICO. Váš Wolfgang Marks.