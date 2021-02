Vynuluje Atlético Chelsea? Odolá Lazio Bayernu?

Madridské Atlético zažívá výbornou sezonu. Ve španělské lize míří po dlouhé době zase za mistrovským titulem. V posledních týdnech sice obrana týmu kouče Diega Simeoneho trochu ztratila ze svého puncu z úvodní části sezony, i tak je ale hodně pevná. K tomu se přičte precizní útok v čele s někdejším forvardem Barcelony Luisem Suárezem a výsledky se dostavily samy. To v podání Blues je to o něco slabší. Na titul v Premier League to sice nevypadá, ale druhé místo rozhodně není nedostižné. Vsaďte si na nejlepší týmy Ligy mistrů a získejte 150 Kč zdarma!

Dál půjde Atlético

Co na vzájemnou konfrontaci říká největší sázkařská komunita? Smisek0609 očekává postup Rojiblancos v kurzu 2,2. „Španělé vedou s přehledem domácí soutěž, což se o jejich soupeři říci nedá. To, že se bude kvůli koronaviru hrát v Bukurešti, zas takovou nevýhodou není, stejně diváci na stadionu být nemohou,“ uvádí tipér v analýze.

Vidíte to stejně?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!