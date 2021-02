Tipsport extraliga: Beranům hrozí debakl, indiánům pátá prohra v řadě

Celkem překvapivě se trápí Plzeň. Čtyřikrát za sebou vyšla naprázdno a šňůra nevýrazných výsledků stála indiány místo v TOP 4, které zaručuje postup do čtvrtfinále play off. Zaberou Západočeši v příštím utkání? Čelí Bílým Tygrům, proti nimž se jim doma dlouhodobě daří, když je porazili v základní hrací době v šesti z posledních sedmi bitev. Drama pak slibuje i východočeské derby Hradec Králové vs. Pardubice a mezi Brnem a Karlovými Vary by se mohla strhnout slušná přestřelka. V šesti z předchozích sedmi vzájemných partií totiž padlo minimálně šest branek! Vsaďte si a sledujte kompletní program v přímých přenosech na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Žlutomodří vyhoří

Tipér Martin63B zanalyzoval vítězství Ocelářů ve Zlíně alespoň o dva góly (v kurzu 1,93): “Třinec má parádní útok, psychicky je nahoře, vyhrává souboj se Spartou o čelo a přidává jeden triumf za druhým. Zápas s Berany pro něho bude důležitý, s takovým týmem si nemůže dovolit ztratit body, pokud chce Prezidentský pohár. Ševci jsou ve zcela opačném rozpoložení, sezona pro ně končí po 52. kole, což sami moc dobře ví. Teď prohráli i s Motorem, a to už je co říct… Domácí schytají debakl.“

Souhlasíte? Nechte se inspirovat!

