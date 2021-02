Slavia přibrzdila, využije toho Slovácko?

Slovácko má na jaře výbornou formu. V sedmi zápasech po zimní pauze šestkrát vyhrálo a remizovalo s Českými Budějovicemi. Navíc se pyšní výtečnou defenzivou, která dokázala v této sérii udržet čtyřikrát čisté konto. To obrana sešívaných zdaleka není tak pevná jako v podzimní části a nulou vzadu se pyšnila jen ve dvou ze sedmi jarních duelů.

Na programu jsou v neděli i další mače. Ukončit dvanáctizápasové čekání na ligovou výhru bude chtít Mladá Boleslav, která už je řádně namočená v boji o záchranu. V cestě jí bude stát Karviná. Naposledy Středočechy porazil ve středu Zlín, který se nyní představí na Andrově stadionu v Olomouci. Vsaďte si a buďte u toho i vy v přímých přenosech na TV Tipsport!

Sešívaní nezaváhají

„Myslím si, že trenér Trpišovský už pochopil, že s béčkem se opravdu titul získat nedá. Tentokrát (navíc proti silnému) Slovácku opravdu nenechá nikoho odpočívat, a i po odvetě v Anglii pošle na hřiště to nejlepší – protože upřímně, není moc na co čekat. Sparta pod Vrbou chytla druhý dech, náskok se snižuje a titul je cíl, který Slavia musí splnit. Červenobílí obecně spíše ztrácí s týmy ze spodních pater tabulky. Navíc předpověď hlásí příznivé počasí a terén by tak měl být na slušné úrovni. Slovácko hraje ofenzivní fotbal, což bude Pražanům samozřejmě vyhovovat,“ uvádí v analýze na triumf SKS kurzem 1,95 uruz.

