Tipsport extraliga: Roztaví opět Sparta Oceláře? Vylámou si lvi zuby?

Slušnou zápletku slibuje utkání na ledě Hradce Králové, kde se představí Kometa. Lvi stále bojují o pozici v TOP 4 po základní části, selhání s Brnem by tak byla solidně tlustá čára přes rozpočet. Urvou triumf? Bilance vzájemných duelů říká, že Růžičkova parta skolila tu Zábranského třikrát v řadě. Jenže… Hokejisté z moravské metropole se teď rozjeli, venku prohráli jen tři zápasy z předchozích 11, takže se dá předpokládat, že kousat budou i na východě Čech. Vsaďte si a sledujte kompletní program v přímých přenosech na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Ševci bez nápadu

Sázkař Bazinga66 zanalyzoval bitvu mezi Zlínem a Vítkovicemi: “Berani jsou letos úplně mimo. Nebýt ještě horších Českých Budějovic, byli by na dně. Hrají už jen o čest. Naopak borci z Ostravy mají formu, snaží se vydolovat co nejlepší umístění pro předkolo play off. Především lajna Krenželok - Hruška - Lakatoš nyní rozebírá jednoho soupeře za druhým! Opravdu nevím, co by se muselo stát, aby naprosto marní ševci obrali o body rozjeté Vítky,“ očekává tipér radost hostů v kurzu 2,15.

