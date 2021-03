Tipsport extraliga: Boj o TOP 4! Utrpí Hradec v Boleslavi porážku č. 6?

Dlouhodobá fáze elitní české hokejové soutěže vrcholí. Máme před sebou závěrečná tři kola s tím, že známe všech 12 postupujících do rozšířeného play off. Pozornost je tak nyní upřena hlavně na to, které týmy urvou TOP 4, tedy čtvrtfinále. Třinec a Sparta už jistotu mají, Mladá Boleslav, Liberec, Hradec Králové a Plzeň bojují o další dvě místečka. Komu věříte? Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechny zápasy Tipsport extraligy v přímých přenosech na TV Tipsport!