Víkend napěchovaný fotbalovými šlágry!

Milovníci kulatého nesmyslu si o nadcházejícím víkendu přijdou na své. Zvláště pak ti, kteří mají rádi to nejlepší napříč fotbalovou Evropou. K vidění totiž bude hned několik ostře sledovaných mačů. V Anglii je na programu bitva o Manchester, Španělsko pro změnu láká na souboj madridských gigantů a v Německu si to rozdá Bayern s Dortmundem! No prostě exkluzivní program. Tušíte výsledky?

Situace v LaLize se v posledních týdnech řádně zdramatizovala, protože Atlético poztrácelo spoustu bodů, čehož pochopitelně využili hlavní pronásledovatelé - Real Madrid s Barcelonou. I proto je nadcházející souboj hodně důležitý. Umazat další tři body z původně hodně komfortního náskoku ATM je pro tým kouče Zinédina Zidanea velmi lákavá představa. Vzájemná bilance z minulé doby mluví pro Bílý balet, který v LaLize neprohrál 11krát v řadě a v předchozích čtyřech soutěžních utkáních proti týmu kouče Diega Simeoneho ani jednou neinkasoval. Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechna utkání LaLigy či Bundesligy v přímých přenosech na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Manchesterské derby!

V Premier League na sebe pro změnu strhává velkou pozornost střet v Manchesteru. Suverénní ligový lídr City hostí United, kteří bojují o druhou příčku. Rudí ďáblové však mají o dost bodů méně. Na svého rivala ale umí zahrát. Z předešlých třech vzájemných ligových duelů vytěžili borci z Old Trafford sedm bodů. Na Etihad Stadium pak v posledním měření sil zvítězili 2:1.

A horko bude i v Německu. Jeden z nejsledovanějších zápasů roku je zde. V mnichovské Allianz Aréně se představí Dortmund. Borussii však letošní sezona Bundesligy nevychází podle představ. To Bayern si jede to svoje a vede ligu, ačkoli to není tak suverénní jízda, jako v uplynulých letech. Co se týče střelecké potence, nemusí se v Bavorsku stydět. Celkem v této sezoně nasázel úřadující mistr svým soupeřům již 67 branek ve 23 kolech, což jsou necelé tři góly na utkání. Jak si s Lewandowskim a spol. poradí BVB?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!