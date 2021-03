Ženská lyžařská elita na Slovensku!

Další zastávkou Světového poháru v alpském lyžování je Slovensko. V Jasné se v sobotu pojede obří slalom, o den později je na programu nejtočivější disciplína. Bez Ester Ledecké, hvězdy největší komunity sázkařů Tipsportu, budou zraky řady diváků upřeny na domácí reprezentantku Petru Vlhovou. Rodačka z Liptova by potřebovala urvat co nejvíc bodů a udržet krok s aktuální vedoucí závodnicí SP Larou Gutovou-Behramiovou. Kdo uspěje? Vsaďte si u Tipsportu a sledujte závody v přímých přenosech na TV Tipsport!

V průběžném pořadí obřího slalomu je na tom po šesti z osmi podniků nejlépe Italka Marta Bassinová se 460 body. Druhá Tessa Worleyová z Francie ztrácí propastných 114 bodů. Slovenská reprezentantka je na sedmé příčce (218 bodů).

Vlhová v top 6!

„Všichni ví, že Petra ztratila formu a nejezdí jí to jako na začátku sezony. Nicméně pořád je to skvělá závodnice, která v uplynulých dvou letech skončila v hodnocení obřího slalomu na druhém místě. Nyní se pojede na její domácí sjezdovce, kterou dokonale zná a velmi často na ní trénuje. Kurz na umístění do šestého místa je hodně lákavý. Žádná tutovka to sice není, ale jdu do toho,“ uvádí v analýze s kurzem 2,5 karlos3555.

