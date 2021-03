Vyřazovací část elitní české hokejové soutěže je v plném proudu. Už v sobotu se může rozhodnout o kompletní podobě čtvrtfinálových dvojic. V každé ze čtyř sérií předkola totiž platí stav 2:0 na zápasy. Co myslíte, udělají Vítkovice, Hradec Králové, Olomouc a Pardubice při nejbližší příležitosti postupový krok? Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechna utkání play off Tipsport extraligy v přímých přenosech na TV Tipsport!

Play off Tipsport extraligy: Dotáhne Olomouc senzaci? Vyhoří opět Vary?

O zatím největší rozruch se starají kohouti. Prognózy šly proti nim, indiáni měli mít jasně navrch. Vždyť Gulaš a spol. se po základní fázi vyhřívali na pátém místě… Ne. Realita je vůči plzeňským ambicím nekompromisní. Outsider z Hané vzdoruje takovým způsobem, že po venkovních triumfech 2:1 a 3:2 rýsuje senzaci. Dokreslí ji? V sobotu bude zajímavé sledovat i to, zda se Karlovy Vary vzpamatují z debaklu 3:11 v Pardubicích a jestli Brno s Vítkovicemi vyprodukují potřetí v řadě maximálně tři góly.

Klid na západě? Ne

Sázkař bootch1982 vyhlíží na ledě Energie minimálně pět branek: „Dynamo je v laufu, minule mu tam spadlo úplně všechno. Obranu soka naprosto rozložilo! V nadcházejícím duelu nejdou čekat nějaké zásadní změny, na to jdou zápasy až příliš rychle za sebou. Během dvou dnů se toho příliš překopat nedá. Věřím, že Pardubice se i ve třetí bitvě párkrát trefí. A protože Západočeši čelí vyřazení, půjdou do toho naplno. Další přestřelka je tak velmi pravděpodobná,“ píše tipér v analýze s kurzem 1,55.



Vidíte to stejně?

