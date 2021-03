Hosté ostrouhají? LM láká na osmifinálové odvety!

Ligu mistrů čekají odvetné zápasy o postup mezi osmičku nejlepších. Všechny čtyři celky, které budou v tomto týdnu v roli domácích, budou hájit vedení z úvodního duelu. Nejlepší pozici má Bayern, který si poradil s Laziem 4:1. Dařilo se i Manchesteru City, který si v prvním mači s Mönchengladbachem vypracoval nadějný dvoubrankový náskok. Větší drama by to mohlo být ve střetech Realu s Atalantou a Chelsea proti Atlétiku. Které celky proklouznou do další fáze? Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!