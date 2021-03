Předvede Dynamo další kanonádu? Rozeberou Bílí Tygři hradeckou obranu?

Čtvrtfinále Tipsport extraligy startuje ve čtvrtek dvěma duely, ve kterých Liberec změří síly s Hradcem Králové a Mladá Boleslav se utká Pardubicemi. Tým trenéra Vladimíra Růžičky v předkole play off vygumoval ofenzivu Litvínova a Chemiky, kterým dovolil dohromady jen dva góly, vyřadil 3:0 na zápasy. Zkrotí také Bílé Tygry? Proti šelmám se Východočechům v základní části nedařilo. Pod Ještědem neuhráli ani bod. Narazí Smoleňák a spol. i tentokrát? Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechny bitvy o Masarykův pohár živě na TV Tipsport!

Hokejisté Mladé Boleslavi se před vyřazovacími boji dostali do skvělé formy. V závěrečných třech kolech shrábli plný počet bodů, když porazili Hradec Králové a vyhráli na ledě Třince a Sparty. Převálcují favorizovaní Středočeši i Pardubice? Za poslední tři roky odjíždělo Dynamo z města automobilů pokaždé s prázdnou. Do čtvrtfinále ale jdou Nakládal a spol. ve velké střelecké pohodě. Karlovým Varům nasypali ve čtyřech utkáních 19 gólů! Hned 6 jich padlo v přesilovkách. Nejvíce se v sérii dařilo dvojici Tomáš Zohorna, Anthony Camara (oba 2+4) a hodně byl vidět také Andrei Kostitsyn. Ačkoliv nastupoval ve čtvrtém útoku, nasbíral 5 kanadských bodů (3+2). Najde trenér Radim Rulík způsob, jak pokrýt pardubická ofenzivní esa?



Kdo půjde dál? Bolka!

Sázkař HoFec předpokládá, že Středočeši ovládnou sérii s Dynamem. „Mladá Boleslav je pro mne černý kůň play off. Věřím v její postup přes Pardubice. Odehrála skvělou základní část, kdy se její výsledky stupňovaly a v posledních zápasech si dokázala poradit i s týmy ze špice tabulky. Pardubice předváděly v průběhu sezony nevyrovnané výkony. V předkole si dokázaly poměrně v klidu poradit s Energií, ale Vary nejsou Boleslav,“ napsal v analýze s kurzem 1,80. Necháte se inspirovat jeho doporučením?

