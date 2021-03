Potrápí Češi po demolici Estonska Belgii?

Česká fotbalová reprezentace vstoupila do kvalifikace MS 2022 vítězně, když si proti oslabenému Estonsku zastřílela a zvítězila 6:2. Nyní ji v domácím prostředí čeká o poznání náročnější zkouška, a to tak, že diametrálně. V pražském Edenu se totiž představí vedoucí tým žebříčku FIFA Belgie. Ta si v týdnu poradila s Walesem 3:1 a boje o světový šampionát začala rovněž na výbornou. Jak dopadne vzájemný střet?

Estonský tým nebyl pro borce se lvem na prsou velkou překážkou a poté, co ho sklátil koronavirus to platilo dvojnásob. I přesto se ovšem dokázal dvakrát prosadit. Proti rudým ďáblům tak bude muset česká obrana předvést o poznání zodpovědnější výkon, protože by to jinak nemuselo dopadnout vůbec dobře. Přeci jen bude česká defenziva čelit hráčům zcela jiného kalibru. Na trávník ve Vršovicích mohou vyběhnout hvězdy jako Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Thomas Meunier nebo Thibaut Courtois. Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Češi padnou

„Belgičané si budou chtít co nejdřív zajistit postup na šampionát a porazit jednoho z konkurentů. Budeme postrádat hráče z německé Bundesligy (Schick, Darida, Kadeřábek a Pavlenka). Otázka je, kdo bude chytat. V kvalifikaci ME tým kouče Roberta Martíneze vyhrál 10 zápasů z 10 při skóre 40:3. Velké nebezpečí bude hrozit od Lukaka, který má formu. V repre i v Interu mu to v poslední době pálí,“ uvádí v analýze na triumf hostů v kurzu 1,8 kubajez.

Jak to vidíte vy?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!