Oktagon 22: Získá Ďatelinka titul?

Alex Lohoré na galavečeru vyzve dalšího zahraničního zápasníka Tata Primeru. Dále se na turnaji představí Robert Pukač, Jakub Tichota, Lucia Szabová, Pavel Salčák, Marta Waliczek nebo talentovaný Tadeáš Růžička. Celý turnaj sledujte na TV Tipsport.

Hvězda největší komunity sázkařů a zápasník UFC Mach Muradov věří svému bývalému soupeři Primerovi: „Od té doby, co se mnou zápasil, se dost posunul a vypadá v zápasech mnohem lépe. Alex Lohoré zatím v Oktagonu nepředvádí nic, čím by mohl nějak výrazně ohrozit Primeru. Ten rapidně zlepšil svůj box a postoj celkově, ale zároveň si nemyslím, že by dokázal Francouze ukončit před limitem. Tento duel je ve střední váze, která bude určitě více sedět Primerovi. Pokud dodrží svoji strategii, z vítězství na body se bude radovat právě španělský zápasník.“ Vidíte to stejně? Nechte se inspirovat a vsaďte si!

Malach ukáže větší srdce!

Jedním z duelů sobotního večera bude i souboj mezi zkušenými zápasníky Janem Malachem a Robertem Pukačem. Právě na ten si ve své analýze posvítil sázkař NavrcK7: „Jan Malach v posledních zápasech ukázal, že ještě má co nabídnout a MMA bere opravdu velmi vážně. Od doby, kdy začal trénovat v Reinders MMA, je vidět jeho velký progres a věřím, že si s Pukačem poradí. Ten v posledních dvou zápasech nevypadal vůbec dobře a zdá se mi, že už z něho vyprchala touha něco dokázat. Oba to jsou výborní postojáři, ale přeci jen bych více věřil Malachovi. Robo by měl vzít zápas na zem, jinak nevidím žádnou možnost, jak by mohl vyhrát. Podle mě rozhodne větší srdce a chuť zvítězit, a to vidím právě na straně Jana Malacha.“

Souhlasíte?

