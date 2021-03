Startuje šipkařská Tipsport Premier League

Do Tipsport Premier League se zapojí Pavel Jirkal, Alexander Mašek, Jan Hlaváček, Roman Benischko, Jan Holec, Martin Ziman, Michal Šmejda, Martin Komora, Daniel Barbořák nebo vítěz premiérového ročníku Vítězslav Sedlák. Kdo se stane králem letos? Vsaďte si, sledujte bitvy v přímých přenosech na TV Tipsport a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Formát soutěže je podobný Premier League Darts, turnaji organizovanému šipkařskou profesionální organizací PDC. Výraznou změnou je nemožnost remízy, každý zápas má svého vítěze a poraženého. Souboj otevře rozhoz na střed o to, kdo bude začínat. Jako první na střed hází hráč uvedený v rozpisu na prvním místě. Hodnoty rozhozu jsou: 50 - červený střed, 25 - zelený střed, mimo. Pokud oba hráči hodí stejnou hodnotu, hod na střed se opakuje v obráceném pořadí, a to až do rozhodnutí.

Fáze 1: V první fázi soutěže (9 kol) hráči odehrají zápasy každý s každým na 6 vítězných legů. Poslední dva hráči v celkové tabulce na konci fáze 1 ze soutěže vypadávají.

Fáze 2: Ve druhé části (7 kol) se 8 postupujících hráčů utká opět každý s každým na 7 vítězných legů. Výsledky z první fáze soutěže se počítají. První 4 hráči v celkové tabulce postoupí do finálového večera.

Play off: Ve finálové části se utká první se čtvrtým a druhý se třetím po základní části. Vítězové se střetnou o titul šampiona Tipsport Premier League. Semifinále i finále se bude hrát na 10 vítězných legů.

