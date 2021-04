Pyramida vydala rekordních 19 mega! Nervy a radost, říká výherce

Milionářem se přitom stal už o den dříve. Úspěšně totiž prošel 9. kolem Pyramidy a měl jisté více než 2 miliony. Nezastavil se. Za pár hodin pokořil 10. metu s hlavní výhrou téměř 17 mega! „Až jsem se lekl, do čeho jsem se to pustil. Vytvořil jsem si na sebe obrovský tlak. Byly to nervy, skoro jsem nedýchal. Ale teď mám samozřejmě obrovskou radost,“ říká slovenský sázkař.

Podstatou soutěže Pyramida je trefit v každém z jejích 10 kol požadovaný minimální celkový kurz, který se v každém dalším kole zvyšuje (v 1. kole 1,1, ve 2. kole 2,0, ve 3. kole 3,0 atd.). Pokud se vám to nepodaří, v dané Pyramidě skončíte a můžete zahájit novou. Najednou můžete hrát až pět různých Pyramid. Systém? Prostý. Vsaďte si tiket alespoň za 50 Kč a zařaďte ho do Pyramidy. Nezáleží na druhu sázky, důležitý je požadovaný kurz. Počítají se předzápasové sázky i live sázky. Soutěže se mohou zúčastnit tipéři s trvalým kontem u Tipsportu a účastníci věrnostního programu Tipkonto. A ceny? Lákavé. Na odměnu se můžete těšit už po zdolání 4. kola. Na vrcholu čeká minimálně 15 milionů!

„Na letošní Velikonoce nikdy nezapomenu. Přitom to vypadalo, že budou úplně všední. O víkendu jsem byl totiž v práci. Když jsem měl volnou chvíli, podíval jsem se do telefonu na průběžné výsledky. Pořád si přehrávám v hlavě, co se vlastně stalo. Je to fantazie. Mám ale i rozpaky. Nedivte se. Je to spousta peněz. Ten úspěch mě zaskočil,“ svěřil se výherce 19 mega, tedy sumy, kterou dosud jeden tipér u Tipsportu nikdy nezískal.

O Pyramidě se rekordman dozvěděl kdysi od svého švagra. Soutěž ho okamžitě zaujala. „Líbí se mi možnost postupovat dál a splňovat náročnější výzvy. Je to skvělá motivace. Sázím tak jako tak a Pyramida je pro mě zábava navíc. Dosud jsem se dostal nejdál do 4. kola. Teď jsem byl spokojený, když jsem prošel do sedmého. Že bych zdolal úplný vrchol? To jsem si nedokázal ani představit. A vidíte, stalo se.“

A s jakou taktikou se pouští do sestavování tiketů? „Vždy si vyberu dva tři zápasy, které považuji za tutovku. K nim přikládám další tak, abych splnil požadovaný kurz,“ vysvětluje sportovní fanoušek, který rád sází na fotbal, hokej, basketbal, házenou nebo třeba biatlon. „Pyramidě každopádně zůstávám věrný a hraju ji dál,“ vzkazuje odhodlaně a na závěr dodává, jak s rekordní výhrou naloží:

„Část věnuji svým blízkým. Rád cestuji, takže se určitě vydám na zajímavá místa, kam bych se nejspíš normálně nepodíval. Doufám tedy, že mi šéf schválí dovolenou,“ směje se milionář, který neuvažuje o tom, že by zásadně upravil svůj životní styl. „Víte, mám rád věci tak, jak jsou. Nerad něco měním. Určitě si zpříjemním život, to ano. Ale žádné bláznění. Zítra jdu normálně do práce a docela se těším.“

Zkusíte Pyramidu také?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!