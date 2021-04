UFC na TV Tipsport! Přiblíží se Whittaker titulu?

Je tu další galavečer UFC, který se naposledy koná bez diváků v americkém Las Vegas. Poté organizaci čeká přesun na Floridu. V hlavním zápase večera se proti sobě postaví bývalý šampion střední váhy Robert Whittaker a Kelvin Gastelum. Oba zápasníci se netají tím, že by v budoucnu rádi vyzvali aktuálního držitele titulu Israela Adesanyu.

Whittaker je po dvou vítězstvích rozhodně blíže tomuto duelu, ale nejdříve musí porazit komplexního Gasteluma. Ten se po horším období pomalu vrací do formy a rád by to potvrdil i nyní proti nebezpečnému soupeři. Dále se na turnaji představí veterán Andrei Arlovski, Jeremy Stephens nebo Alexander Romanov. Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechny zápasy UFC na TV Tipsport!

Sherman nedá soupeři šanci

Turnaj UFC Fight Night dále nabídne souboj mezi nestárnoucím Andreiem Arlovskim a Chasem Shermanem. Právě na ten si ve své pečlivé analýze posvítil sázkař MarieWar13: „Tipovat těžké váhy je vždycky ošidné, ale tento zápas si dovolím zanalyzovat. Arlovski je veterán UFC, který od roku 2016 sbírá více nezdarů než úspěchů. Také už není nejmladší a z výsluní UFC se jen těžko odchází. Za posledních pět let nasbíral deset porážek a pouze pět vítězství.“

Pro člena největší sázkařské komunity je Chase Sherman velkým favoritem. „Stále ještě mladý Američan si vše důkladně pohlídá a připíše si druhé vítězství v řadě. Arlovski na něj v postoji stačit nebude a na zem souboj nevezme, protože by tam mohl odejít po fyzické stránce. V posledním zápase byl celkem rychle ukončen na submisi, a to také o něčem svědčí. Za mě Sherman vyhraje!“ Souhlasíte?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!