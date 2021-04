Ve finále Tipsport extraligy si to o titul rozdají hokejisté Třince a Liberce. Zvednou Masarykův pohár nad hlavu Oceláři (kurz 1,50), nebo Bílí Tygři (2,30)? Korunujte mistra v tiketech! Tým trenéra Varadi zdobí pevná defenziva. Na svém ledě ve čtyřech ze šesti zápasů play off vychytal Ondřej Kacetl nulu.

Oceláři vs. Bílí Tygři! Kdo usedne na český trůn?

V posledním utkání v Třinci dopadli Severočeši stejně. Dokážou v neděli hosté skórovat, nebo udrží Kacetl další čisté konto (6,31)? Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechny finálové bitvy živě na TV Tipsport. Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Birner a spol. v semifinálové sérii se Spartou ukázali, jak jsou silní ve venkovních duelech. Třikrát zvítězili v hlavním městě v základní hrací době a jednou padli v prodloužení gólem z 81. minuty. Vyhrají Bílí Tygři i úvodní souboj v Třinci v kurzu 3,37?

Velkou zbraní obou mužstev jsou v play off přesilovky. Liberec v nich dal jedenáct branek, Oceláři vstřelili ještě o dva góly více. Tušíte, kdo se prosadí v početní výhodě? Tři zásahy už mají na kontě Bulíř, Vlach, Gríger a Růžička.

Třinecký kanonýr Martin Růžička skóroval v bojích o Masarykův pohár osmkrát. Červené světlo rozsvítil ve čtyřech z uplynulých pěti střetnutí. Potvrdí formu i ve finále? Prozkoumejte širokou kurzovou nabídku, ve které najdete mnoho zajímavých příležitostí. Vsaďte si třeba na to, kolik padne branek, který hráč dá gól, na přesný výsledek nebo počet zápasů série přinese!

Kdo získá titul? Liberec!

„Severočeši jsou asi nejlépe bránící tým Tipsport extraligy v čele se skvělým gólmanem. K tomu připočítejme kvalitní oslabení i přesilovky. Co mi je však nejvíce sympatické, je celistvost a týmová práce Bílých Tygrů. Série play off se nedají vyhrávat jen na individuality, ty si soupeř pokryje. Liberec má ale síly rozložené do všech útoků. Vzpomeňme si třeba na Jardu Vlacha a jeho letošní výkony,“ je přesvědčený o celkovém triumfu Liberce sázkař Martin63B. Necháte se inspirovat jeho analýzou?

