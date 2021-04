Kvalita v Chuchli. Dostihy sledujte živě na TV Tipsport!

Jestli máte jasno, že bude v cíli jako první, dejte na tiket kurz 2,50. Tipsport je hlavním partnerem dostihového sportu. Prozkoumejte širokou kurzovou nabídku a vsaďte si! Všechny české dostihy sledujte v přímých přenosech na TV Tipsport. Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Na start 32. Memoriálu profesora Václava Michala pro tříleté hřebce a valachy, který je předzkouškou na klasickou Velkou jarní cenu, se postaví devět koní. Favorizovaný hnědák Vert Liberte v závěru září v Chuchli lehce vyhrál Gerschův memoriál. Doběhne si pro další vítězství (kurz 3)?

Hlavním soupeřem mu má být Vi Fi, který v minulé sezoně ovládl v Evropském poháru žokejů nejbohatší český dostih pro dvouleté koně. Tušíte, že opět proletí cílem jako první (3,50)? Pokud chcete zvolit opatrnější strategii, vsaďte si, že Vi Fi skončí nejhůře třetí v kurzu 1,52.

Dalším dostihem I. kategorie nedělního programu je 94. Gomba handicap. Ultimate Fight v něm bude obhajovat triumf z loňského roku. Bookmakeři Tipsportu předpokládají, že o vítězství by měli letos bojovat jiní. Souhlasíte?

Jedním z nich by podle papírových předpokladů měl být Mr Right. Na konci srpna vyhrál Svatováclavskou cenu a o měsíc později doběhl třetí v prestižním Millionu – hlavním dostihu Evropského poháru žokejů. Devítiletý hnědák má na kontě i vítězství kategorie Graded 2 z kilometrového sprintu v Budapešti! Potvrdí svou rychlost také v Gomba handicapu? Mr Right nejhůře na čtvrté pozici, to je kurz 1,45.

Velká dubnová cena společnosti Tipsport nabídne souboj sedmi koní. Hlavními soupeři Torque Power by měli být Cape Freedom (kurz na vítězství 4) a Rate (5,50). Oba hřebci mají na kontě triumfy v dostizích kategorie Listed. Cape Freedom zakončil uplynulou sezonu v Chuchli při Evropském poháru žokejů, kde vyhrál Lokotrans Middle.

Rate před rokem vybojoval vítězství v Memoriálu profesora Václava Michala a poté kraloval i ve Velké jarní ceně. V září pak obsadil v Českém derby páté místo. Bude ve Velké dubnové ceně nejhůře třetí (1,70)? Vsaďte si!

