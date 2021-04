Vyřadilo Bayern, teď si PSG brousí zuby na Citizens!

Zatímco Manchester má situaci v domácí soutěži pevně v rukách a s velkým bodovým náskokem míří za titulem, PSG čeká v honbě za obhajobou ještě makačka. Situace na čele Ligue 1 je totiž nebývale vyrovnaná. O pohár bojují hned tři kluby. Kromě party kouče Mauricia Pochettina jsou ve hře také Lille a Monaco. Vsaďte si na nejlepší týmy Ligy mistrů a získejte 150 Kč zdarma!

Dál půjdou bleděmodří

„Máme tu souboj dvou "věčných" čekatelů na průlom v LM. Kádry jsou nabité oba, těžko tam hledat nějaké rozdíly. Jako rozhodující článek v tomto souboji je pro mě trenér City Guardiola. Co se stalo Bayernu Pep nedovolí. MC bude mnohem trpělivější, a hlavně směrem dozadu si soupeře lépe pohlídá. City mají mnohem komplexnější mužstvo, výrazně lépe zvládají hru na vlastní polovině, a pokud nebudou Mbappého a spol. pouštět do brejků, určitě uspějí. Letos je to jejich rok, být to jeden zápas, váhal bych, ale takhle rozhodně věřím, že Neymar bude opět plakat,“ uvádí v analýze na postup anglického giganta v kurzu 1,55 jonnty.

