Víme, čím se udržuje v kondici olympijský vítěz Aleš Valenta

Celý svět jste ohromil trojitým saltem s pěti vruty. Jak jste se na tu chvíli připravoval?

Po hrách v Naganu 1998 a 4. místě jsem věděl, že se chci posunout dál. Hned jsem začal pracovat na něčem velkém. Dva roky před olympiádou 2002 jsme vytvořili tzv. Eurotým a zlepšili tak tréninkové možnosti. Každý stát něčím přispěl. Trenéry, lékaři, zázemím. Když jsem začal trénovat svůj skok, dali jsme na něj informační embargo. Až když jsem poprvé skočil trojité salto s pěti vruty při tréninku na sněhu v listopadu 2001, řekli jsme to všem. Věděli jsme, že už to konkurence nedožene. A je pravda, že celých 17 let, to nebyl nikdo schopný zopakovat.

Jste také vítězem taneční soutěže StarDance – jaký to byl zážitek?

V televizi to možná vypadá jednoduše, ale jednalo se o velmi náročnou soutěž. Tanec v normálním pojetí je velká zábava a není zas tak fyzicky náročný. Náš trénink ale zabral 8–10 hodin denně. Výsledek stál rozhodně za tu námahu a zážitek to byl skvělý.

Proč jste svou sportovní kariéru ukončil?

Měl jsem dvě největší bolístky – záda a koleno. Sport na vrcholové úrovni je pro tělo extrémní zátěž. Neustále zatěžujete tělo na hranicích jeho možností. Když se běžný člověk jede projet na kole, vrátí se zpocený a říká: „Dneska jsem si dal do těla." Ale hodně profesionálních sportovců si dá do těla dopoledne, odpoledne a často přidá i třetí fázi tréninku. A zítra a pozítří, zas a znovu.

Jak se cítíte po zdravotní stránce dnes?

Naštěstí žijeme v době, kdy existuje spousta účinných doplňků stravy, vitamínů, minerálů, zkrátka preparátů, které tělu pomáhají. Myslím si, že i díky téhle pomoci jsem schopen fungovat, užívat si sportu a vést aktivní život. Musím přiznat, že v době, kdy jsem sportoval na profesionální úrovni, jsem se vitamínům a doplňkům stravy moc nevěnoval. Naštěstí – čím jsme starší, tím jsme rozumnější, takže teď už mě nikdo o jejich prospěšnosti přesvědčovat nemusí.

Vyzkoušel jste si doplněk stravy pro muže ProMan Plus – jste s ním spokojený?

ProMan Plus užívám už tři čtvrtě roku. Neberu ho proto, abych se cítil dobře, ale snažím se jeho užíváním předcházet době, kdy bude energie ubývat. To je pro mě osobně ten apel, proč ProMan Plus užívám. Nechci čekat na to, až bude pozdě. Snažím se komplikacím předcházet.

