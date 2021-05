Pikantní mač pro Vrbu. Sparta vs. Plzeň!

Viktorii letošní sezona hrubě nevyšla a její bída se naplno projevila v minulých dvou kolech. Pětibrankový výprask na Slavii a šokující domácí ztráta s Příbramí (3:3) byla poslední kapkou pro vedení, které sáhlo k odvolání trenéra Guľy a jeho realizačního týmu. Letenští se v neděli postavili Ostravě a dlouho to vypadalo, že Baník neodjede s prázdnou, nakonec však přeci jen favorit dvěma trefami v závěru rozhodl. Vsaďte si u Tipsportu a všechna utkání elitní české ligy sledujte v přímém přenosu na TV Tipsport. Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Plzeň opět zklame

„Po víkendu vidím Spartu jako celkem jasného favorita. Dočkal a spol. živí vidinu druhého místa. Pokud se chtějí dostat před Jablonec, musí stoprocentně bodovat. V posledním ligovém kole byli Pražané lepším týmem, ale opět jim to drhlo v koncovce. Důležité je, že se znovu prosadil Hložek a trefili se i Dočkal s Karlssonem. Tento triumf dodal týmu hodně psychických sil. To Plzeň má zoufalou defenzivu, je marná v koncovce, sráží ji zranění a vyhodila kouče. Plus se navíc do hlediště dostanou fanoušci," vypočítává bejcek v analýze na triumf ACS v kurzu 1,95.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!