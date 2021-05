Start play off NHL! Vyletí Pastrňák a spol. v 1. kole?

Na druhou stranu, v dlouhodobé fázi až tolik neválela. K top favoritům proto bookmakeři řadí Colorado, Vegas nebo Carolinu a daleko by mohlo dojít také Toronto s nejlepším střelcem ligy Matthewsem. Jak to dopadne? Sázejte u Tipsportu, oficiálního partnera NHL, zahrajte si Tipsport Bracket Challenge a sledujte všechna utkání živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!



Nadstavba vypukne v noci ze soboty na neděli bitvou Washington vs. Boston, tedy srážkou druhého týmu Východní divize se třetím. Mělo by jít o vyrovnanou sérii. Ostatně, o tom nás chce trochu přesvědčit i výsledek posledního vzájemného střetu – Capitals se s Bruins utkali v závěrečném duelu základní fáze a vítěz NHL z roku 2018 slavil těsný triumf 2:1. Kdo postoupí do 2. kola? Vynikne um borců jako Pastrňák, Krejčí, Marchand, Bergeron nebo McAvoy? Užijte si kousky hvězd včetně dvou nejproduktivnějších hráčů dlouhodobé části McDavida a Draisaitla (s Edmontonem vyzvou Winnipeg) v přímých přenosech na TV Tipsport!



Pohár pro Caps!

Sázkař kunzikcfc věří Washingtonu nejen v osmifinále, ale i v celém vyřazovacím módu kanadsko-americké soutěže (v kurzu 13): „Má opravdu kvalitní útok. V průměru dává přes tři góly na zápas, což je jedno z nejlepších čísel v NHL. Elitní formace Ovečkin – Kuzněcov – Wilson, druhá Mantha – Bäckström – Oshie… To snad ani nepotřebuje komentář. V obraně jsou pak Carlson, Dillon nebo Schultz. Suma sumárum, smrtící ofenziva v kombinaci se zkušenou defenzivou a sázka na mladé duo v brankovišti (Vaněček, Samsonov)? Z toho by mohl být Stanley Cup!“

