UFC na TV Tipsport: Připíše si Dvořák třetí vítězství?

Na turnaji se představí také český bojovník a člen největší komunity sázkařů David Dvořák. Čeká ho třetí duel v prestižní MMA lize. Jeho soupeřem bude nevyzpytatelný Raulian Paiva z Brazílie, který má aktuální bilanci v UFC dvě vítězství a dvě porážky. Připíše si Dvořák další cenný skalp?

Další hvězda největší komunity sázkařů a zápasník UFC Mach Muradov věří Dvořákovi: „Tento zápas je extrémně zajímavý. Paiva má hodně vítězství, ale většinu získal na body. To by mohlo hrát do karet Dvořákovi, který si těsné souboje umí pohlídat. Nemyslím si, že by ukončil duel před limitem. Viděl jsem zápas Paiva vs. Kai Kara France, kde padaly tvrdé rány z obou stran a Raulian vše bez problémů ustál. David Dvořák se také může spolehnout na výborné trenéry, kteří vymyslí spolehlivou taktiku. Myslím, že by tento duel mohl být podobný těm dvěma předešlým, které David v UFC absolvoval. Čekám z jeho strany chytrý výkon a další zasloužené vítězství na body.“

Hermansson se vrátí na vítěznou vlnu!

Dalším zajímavým zápasem na turnaji UFC Fight Night bude očekávaný duel mezi Jackem Hermanssonem a Edmenem Shahbazyanem. Právě na tento duel si v analýze posvítil tipér NavrcK7: „Jack Hermansson se bude chtít znovu dostat na vítěznou vlnu a získat šanci na titul. V minulém zápase prohrál na body s výborným Vettorim, který v příštím zápase půjde o titul s Adesanyou. Pro Jacka hraje více zkušeností s těžkými zápasy, a především jeho vyšší zápasnické IQ. Edmen Shahbazyan je klasická postojářská mlátička, co se všechno snaží ukončit v prvním kole. Z jedenácti vítězství má deset ukončení před limitem a pouze jednou došel k bodovým rozhodčím. Pokud si Hermansson pohlídá první kolo, tak pevně věřím, že jasně vyhraje.“

