Oktagon 24: Obhájí Kozma titul?

Viktor Pešta se utká s italským bijcem Riccardem Nosigliou. Dále se na turnaji představí další bývalý veterán UFC Eric Spicely, ale také bojovníci tuzemské scény v čele s Matějem Peňázem, Davidem Hoškem, Robinem Fošumem, Alexem Cvernou nebo Filipem Mackem. Sázejte a sledujte celý turnaj na TV Tipsport.

Hvězda největší komunity sázkařů a zápasník UFC Mach Muradov věří v titulovém duelu českému zápasníkovi: „V hlavním duelu večera favorizuji Davida Kozmu. Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl právě pro Davida, je fakt, že má více zkušeností s pětikolovými zápasy. „Apollo“ nemá na svém kontě ani jeden. Navíc měl v posledním souboji s Alexem Lohorém problémy s váhou, a tak bude zajímavé sledovat, jestli do titulového zápasu vůbec naváží. Dalším důležitým aspektem je fyzická kondice, která by měla být opět na straně Davida. Ten dokáže využívat svůj náročný styl celých pět kol, ale u „Apolla“ jsme viděli, že už ve třetím kole tahá za kratší konec. Kozma mi navíc přijde mnohem více komplexnější. Má skvělou zem i postoj a nevidím nějaký zásadní rozdíl, v čem by mohl být Silva lepší. Myslím si, že David si zápas pohlídá a dojde si pro další vítězství na body.“

Vidíte to stejně? Nechte se inspirovat a vsaďte si!

Fošum si připíše další vítězství!

Jedním z duelů sobotního večera bude i souboj mezi Robinem Fošumem a Abdoulem Sow. Právě na ten si ve své analýze posvítil sázkař Djoker7: „Fošum minule překvapil, když nedal šanci Manemu a vyhrál už v 1. kole. Jde o dalšího člena úspěšného Reinders týmu, kterého je nutné začít brát vážně. Na UFC to sice není, ale díky tomu může využívat svou muskulaturu k demolici soupeřů. Sow není velký myslitel. Naposledy zapomněl, že není na hřišti, rozjel hlavičky a prohrál na diskvalifikaci. Skalp starého zápasníka Zorziho, který neporazil nikoho relevantního, zase nejde brát vážně. Hodně sází na takedowny, ale technika je pro něho cizí slovo. Proto jako vítěze volím Fošuma.“

Souhlasíte?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 500 Kč na své první sázky!