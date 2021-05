MS v hokeji = desetitisícové výhry!

Vsaďte si u Tipsportu a sledujte kompletní program MS v přímých přenosech na TV Tipsport! Získejte navíc 500 Kč zdarma na své první sázky!



V sobotu Pešánova jednotka splnila proti Velké Británii roli jednoznačného favorita. Ostrovní celek porazila 6:1. Skóre zápasu otevřel Lukáš Klok, který se tak dokázal prosadit ve druhém utkání za sebou (předtím zaznamenal vítězný gól v duelu se Švédy). Z ofenzivního procitnutí obránce Nižněkamsku měl přitom nemalou radost tipér koura1. Důvod? Ano, měl ho na tiketu. Klokův zásah mu při vkladu 5 000 Kč a kurzu 5,2 zajistil výhru 26 tisíc korun.



Koura1 je však jen jeden z mnoha členů sázkařské komunity, jehož zaujaly tipy na střelce ze světového šampionátu v Rize. Na snajpry si třeba posvítil také cinky13. A i on dobře udělal. Lotyš Ronalds Kenins a Dán Nicolai Meyer mu přihráli parádních 52 682 Kč.



Dramatickou sobotu s hokejovým MS pak prožil Luky9, jenž v souboji mezi Německem a Finskem věřil obhájcům titulu natolik, že na ně naložil velmi slušných 45 tisíc. Odvaha se vyplatila. I když… Na rozhodující trefu na finálních 2:1 ve prospěch Suomi si tipér musel hodně dlouho počkat – až do 52. minuty. Právě v tom čase propasíroval puk do sítě Arttu Ruotsalainen.



A úlovky nbruma a betmpa? Neméně solidní. I oni shrábli desetitisíce, a to díky overovým zápletkám.



