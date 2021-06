Jak dopadne MS v hokeji? Debakl Slovenska přihrál solidní výhry

Výběr Ruska totiž vypadl z pavouka play off už ve čtvrtfinále, kde nevyzrál na Kanadu (1:2 v prodloužení). Kdo vytěží nejcennější kov? Zůstane pohár pro vítěze na starém kontinentu, nebo nabere směr zámoří? Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechny zápasy závěru vyřazovací části šampionátu v přímých přenosech na TV Tipsport! Získejte navíc 500 Kč zdarma na své první sázky.



Zajímavost? Do fáze TOP 4 mistrovství světa postoupily jen týmy ze skupiny B – USA, Kanada, Finsko a Německo. Tato mužstva tak zůstanou v Rize do posledního hracího dne, tedy do neděle 6. června, kdy je na programu bitva o třetí místo (od 14:15 hodin) a finále (19:15). Čtyři nejúspěšnější repre z „áčkové“ tabulky (sborná, Švýcarsko, Česko a Slovensko) naopak musely spolknout hořkost brzkého vyřazení. Pikantnost? Brankář ruského výběru Sergej Bobrovskij vypadl s Floridou z bojů o Stanley Cup, přiletěl do dějiště MS, prohrál čtvrtfinále a zase odletěl…



Český nároďák nevyzrál v 1. kole play off šampionátu na Suomi. Vyhořel v koncovce. Obhájce titulu šel dál po výsledku 1:0. Co se týká výšky skóre, ještě hůř dopadli slovenští hokejisté, kteří nezastavili útočné choutky Spojených států (1:6). Porážku našich východních sousedů čekalo mnoho členů sázkařské komunity. V některých případech se tato víra odrazila i v docela hodně robustních vkladech. Třeba adrianabusovska si díky tomu užívá úlovek 50 900 Kč, betmp shrábl 93 tisíc korun, tipér kabeldraka trefil 48 067 Kč a Davoremu po čtvrtečním triumfu USA kompletně zezelenal tiket s výhrou 48 tisíc.



Také sázíte na MS? Kdo se postaví na bednu?



