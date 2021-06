Koronavirus a vládní opatření přesměrovaly mnoho lidí k trávení volného času a pracovní doby doma. Někdo raději vyrazil do přírody, jiní začali číst nebo se učili vařit. Výrazně narostl zájem i o počítačové hry a zároveň o e-sport, což je soutěžní hraní počítačových her.

Esport je na vzestupu. Víte ale, co to je?

Co je to esport?

Esport nebo také jindy používaný název elektronický sport, e-sport nebo progaming. Jedná se o soutěžní klání hráčů počítačových her v turnajích a ligových soutěžích. Soutěže probíhají ve hrách pro více hráčů. Tyto soutěže i hry mají jasně daná pravidla. Hraje se přes počítač, Xbox, Playstation nebo mobil. Esport byl uznán Evropskou unií, většinou sportovních svazů a veřejností jako sport. V roce 2020 vznikla European Esports Federation EEF, která zastřešuje 23 národních esportových organizací.

Hraní počítačových her není fyzicky nijak náročné a nesplňuje tak sice definici sportu jako takového, ale výší výher i sledovaností se klasickým sportovním utkáním může bez problémů rovnat. Vznik a rozvoj esportu souvisí s rozvojem telekomunikačních technologií, internetového připojení, počítačů, ale i vývojem vhodných počítačových her. První sdružení v České republice bylo The NecroRaisers, které vzniklo v roce 1997.

Profesionální esport

Esport je možné provozovat i na profesionální úrovni. U nás je však profesionálů, kteří mají esport jako zaměstnání málo. Profesionální hráč má smlouvu se svým zaměstnavatelem, což může být společnost, pro kterou hráč zprostředkovává reklamu, nebo tým hráčů sdružující hráče počítačových her. Tito hráči musí být schopni týmové spolupráce, dobře komunikovat, reprezentovat, ale i mít vůli vyhrát a schopnost maximálně se soustředit v průběhu až několik hodin trvajících zápasů.

U nás však situace vypadá tak, že i profesionální hráči chodí běžně do práce a poté se ještě klidně dalších osm hodin denně věnují hře a tréninku esportu. Těch, kteří se hraní věnují profesionálně a představuje pro ně jejich hlavní obživu je v České republice zhruba dvacítka. Těch, kteří dosáhnou hraním na průměrný český plat je podle odhadu Tomáše Müllera, generálního ředitele organizace Team Brute, tak 5.

Elektronický sport není jen o tom, že si sednete k počítači a když máte čas a chuť, zahrajete si hru, kterou si vyberete. Jakožto sportovce esportu vás čeká individuální trénink podle hry zaměřený na míření a přesnost, trénink s týmem, kdy se piluje strategie a komunikace, a v sezóně pět ligových zápasů týdně, přičemž jeden zápas trvá dle formátu ligy hodinu, ale i dvě a půl hodiny.

Esport zájmově

Nemusíte být profesionálové, abyste si esport zahráli. Možná už jste ho vyzkoušeli. V posledních letech je u nás elektronický sport na vzestupu. V posledních letech dokonce patřil mezi nejrychleji rostoucí odvětví.

Pandemie koronaviru a přijatá opatření jednotlivých států tento trend ještě urychlila. Povinné omezení osobních kontaktů a pohybu uzavřelo lidi doma. Uzavření sportovišť, divadel, kin a dalších způsobů oblíbeného trávení volného času vedla k hledání nových cest zábavy. Ideálně takové, kterou je možné vykonávat doma.

Ti, kteří rádi chodili jako diváci na sportovní utkání, si rádi nějaké utkání vyzkoušeli virtuálně, případně zkusili i jinou online hru. Koronavirová pandemie se promítla také ve vyšším zájmu o hraní kasinových her v online kasinech.

Podle neziskového občanského sdružení Inaequalis, které vzniklo v roce 2011, jsou u nás desítky tisíc hráčů a samotných esportových organizací jsou desítky. Sdružení Inaequalis patří aktuálně k předním herním klubům v České republice, ale i na Slovensku. Ačkoliv nejprve vzniklo pro podporu hráčů Starcraft II, má aktuálně přes 600 aktivních členů. Mezi další týmy patří Brute nebo eSuba.

Důkaz toho, že elektronický sport má budoucnost je i vznik studijního oboru věnovaného této problematice. Předměty zaměřené na esport vznikly např. na střední škole Klíč v České Lípě.

Sázky na esport

Zákaz sportovních soutěží, dále pak zákaz přítomnosti diváků na zápasech i rušení zápasů mělo negativní vliv na sázkové kanceláře. Ti, kteří si oblíbili sázkové hry, ale objevili v době koronaviru novou možnost v sázkách na esport. Podle Jana Paška, předsedy spolku Inaeqaulis bude za rok 2020 také vidět výrazný růst těchto sázek.

Za rok 2019 podle výroční zprávy Sazky přeplnily Sazka Hry plán roku 2019 trojnásobně. Celkově si Sazka Hry vyzkoušelo přes 50 000 uživatelů. Na konci roku 2019 měla společnost Sazka Hry 270 000 plně registrovaných a aktivních on-line zákazníků. Na celkových tržbách se on-line podílí již 20 %. Výroční zpráva společnosti Sazka za rok 2020 však zatím ještě není k dispozici.

U nás můžete na esport sázet zatím v pěti sázkových kancelářích - Sazka, Chance, SynotTip, Fortuna, Tipsport. I na tyto sázky se vztahují zákonná opatření podle Zákona o hazardních hrách (Zákon č. 186/2016 Sb.).