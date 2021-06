EURO soutěže: Zajíc a bookmaker v Tipovačce o 2 mega, Tipcup, Tipbank

Sice s ročním zpožděním, ale přece. EURO 2020 je tu! Fotbalový svátek proběhne od pátku 11. června do neděle 11. července. Jak dopadne český nároďák? Zpestřete si šampionát Tipovačkou. Soutěž Tipsportu, jejíž podstata spočívá v tipování výsledků všech zápasů ME, je zcela zdarma. Monstróznost akce se odráží v dotaci (2 mega) a počtu odměněných (20 000 nejlepších tipérů). Celkový vítěz shrábne 150 000 korun na sázení, poražený finalista 75 tisíc a třetí v pořadí 50 tisíc. V každém kole bojujete i o podíl z banku 40 až 100 tisíc! Tipovat můžete už teď. A to není vše. Proložte EURO Prázdninovým Tipcupem a Tipbankem. Jdete do toho? Registrujte se u Tipsportu a získejte 500 Kč zdarma na své první sázky!

Do Tipovačky se zapojí i experti. Porovnejte svůj odhad s hlavním bookmakerem Tipsportu Pavlom Boškom a autory fotbalového podcastu Kudy běží zajíc, jehož partnerem je Tipsport – Ondřejem Novotným, charismatickým promotérem a spolumajitelem organizace Oktagon MMA a také fotbalovým fanouškem, a Janem Podroužkem, fotbalovým novinářem. Trumfnete je? Podmínka účasti v Tipovačce není žádná. Stačí být registrovaným účastníkem internetového sázení u Tipsportu. Hraje se výhradně na webu/mobilní aplikaci.



Tipovačka se skládá z 10 hracích kol. V každém tipujete přesná skóre fotbalových duelů z ME v základní hrací době a zároveň bojujete o podíl z banku. Ten bude postupně růst – v každém z prvních šesti hracích kol (utkání základních skupin turnaje) má hodnotu 40 tisíc korun na sázení, v 7. a 8. kole (osmifinále) 50 tisíc, v 9. kole (čtvrtfinále) 70 tisíc a v 10. kole (semifinále + finále) 100 000. Tipovat můžete na vypsaná kola dopředu a tipy lze libovolně do začátku jednotlivých zápasů daného kola měnit.



Prázdninový Tipcup a Tipbank



V den vypuknutí mistrovství Evropy začne i další díl Tipcupu. Výše dotace? Více než 1 500 000 korun na sázení! Celkový vítěz Prázdninového Tipcupu shrábne 100 tisíc, poražený finalista 40 tisíc. Soutěž odstartuje v pátek desetidenní kvalifikací, kde budou hrát všichni sázející proti sobě, a to s denním limitem 50 Kč. Kvalda vyvrcholí v neděli 20. června. Tři nejlepší z kvalifikace si odnesou 10 000 korun na sázení! Odměny se dočká 500 nejlepších hráčů z kvalifikace.



Zapojit se můžete i do Tipbanku s půlmilionovou dotací. Podstata? Všichni hráči mají na začátku soutěže stejný počáteční bank 300 Kč a snaží se ho pomocí sázek na události zařazené do Tipbanku rozmnožit. Do Tipbanku lze zařadit jenom tikety složené z událostí týkajících se evropského šampionátu. Vítězem se stane tipér, který bude mít na konci soutěže nejvyšší bank. Na odměnu si kromě krále Tipbanku přijdou i soutěžící na dalších místech.



Podrobnější informace o Tipovačce včetně cen a způsobu bodování, Tipcupu a Tipbanku najdete tady.



Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 500 Kč na své první sázky!