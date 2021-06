Češi jdou do boje! Porazí Skotsko?

Kromě Skotska se Češi ve skupině utkají s Chorvatskem (18. 6.) a Anglií (22. 6.). Čekáte, že se Šilhavého parta probojuje do osmifinále? Letos lze postoupit mezi šestnáct nejlepších i ze třetího místa. Pošlete český tým do play off v kurzu 1,84. V kurzové nabídce najdete i řadu dalších zajímavých příležitostí. Vsadit si můžete třeba na to, kolik získají jednotlivá mužstva ve skupině bodů nebo na počet jejich nastřílených a inkasovaných gólů.

V přípravě odehráli Češi dvě utkání. Nejprve je Itálie převálcovala 4:0, generálka s Albánií již dopadla mnohem lépe. Díky trefám Schicka, Masopusta a Čelůstky česká reprezentace zvítězila 3:1. Tušíte, že útočník Leverkusenu dokáže skórovat i na Euru? Nahrajte mu v tiketu na gól s kurzem 1,7. Vsaďte si i na nejlepšího českého střelce na turnaji. Dá nejvíce branek Patrik Schick (kurz 3), Tomáš Souček (7), Vladimír Darida, Jakub Jankto (oba 9), Michael Krmenčík (10) nebo někdo jiný?

Češi ve skupině nevyhoří!

„Po dlouhé době má Česká republika konkurenceschopný tým, který při dobré konstelaci dokáže porazit téměř kohokoliv. Pokud nás nezradí nevyzpytatelná obrana, tak věřím, že čtyři body uděláme a postoupíme přinejhorším ze 3. místa. Šance na osmifinále jsou opravdu velké,“ očekává superR, že si Darida a spol. zahrají ve vyřazovacích bojích. Necháte se inspirovat jeho analýzou s kurzem 1,78?

