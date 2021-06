Osmifinále ME! Zboří Němci anglickou hráz?

Visí ve vzduchu prodloužení? Zatímco Albion ovládl skupinu D s Českem, Chorvatskem a Skotskem, když shrábl sedm bodů (ale s velmi chudým skóre 2:0), Neuer a spol. se v „efku“ slušně nadřeli (1-1-1, 6:5). Vsaďte si u Tipsportu a proložte ME Tipovačkou o 2 miliony korun na sázení a s cenami pro 20 000 nejlepších tipérů. Získejte navíc 500 Kč zdarma na své první sázky!



Němci se o průnik do play off rvali s Francouzy (mistry světa z roku 2018), Portugalci (posledními evropskými šampiony) a Maďary. Oproti Anglii se tak museli popasovat s o něco těžší konkurencí. Na druhou stranu, po porážce se zemí galského kohouta (0:1) a vítěznou přestřelkou nad Ronaldovou partou (4:2) si na závěr základní fáze měli v klidu poradit s outsiderem z Maďarska a přesvědčivě postoupit. To se nestalo. Šokující remíza 2:2 asi musela jejich fanouškům solidně zabrnkat na nervy. Zabere výběr trenéra Löwa? V úterý si to o čtvrtfinále rozdají i Švédsko s Ukrajinou a mírnými favority jsou Seveřané, králové „éčka“. Soupeř korunek se do play off procpal jen díky lepšímu skóre…

Smutek Albionu?!

Sázkař Daniel74 zanalyzoval triumf Německa: „Angličané sice vyhráli svoji skupinu, výkony ale tak dobré, jak se očekávalo, rozhodně nebyly. Především ofenzivní impotence je trápí nejvíce. Proti poměrně slabým obranám Česka, Chorvatska a Skotska vstřelit pouze dva góly, to je pro ně určité vystřízlivění. Ano, defenziva vypadá, že jim funguje, nicméně já tam přesto vidím mezery, které by kvalitnější soupeři potrestali. Naopak Němci se mi i přes výsledky fotbalově líbili. Musím říct, že po vcelku velké kritice z kvalifikačních zápasů mě naši západní sousedé dokonce lehce překvapili.“



