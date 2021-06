Český postup do semifinále? V cestě stojí Dánové!

Tým kouče Jaroslava Šilhavého získal v základní skupině čtyři body a jistotu účasti ve vyřazovací fázi měl již po úvodních dvou utkáních. Dánové postup vybojovali až v závěrečném střetu, když po dvou prohrách porazili Rusko 4:1. Čtyři branky pak vstřelili i Walesu a výrazně si vylepšili skóre.

Parta okolo Vaclíka, Schicka, Coufala či Součka v osmifinále čelila Oranje, kteří byli velkými favority. Ale po bezbrankové první půli a skvostném zákroku českého gólmana přišla červená pro De Ligta. Od té doby bylo na hřišti jediné mužstvo, to české. Převahu borci se lvem na prsou brzy přetavili v úvodní branku a deset minut před koncem přišla pojistka. Bude se jim dařit i proti Seveřanům? A které další týmy si vybojují cestu do semifinále?

Češi za deset litrů!

Rovných deset tisíc korun vsadil na vítězství Česka do rozhodnutí v kurzu 2,2 Donalds. Co ho k tomu vedlo? „Přes Nizozemce jsme prošli trochu se štěstím. Sice jsme soupeře převyšovali, ale před vyloučením jsme měli nebezpečných průniků méně. V osmifinále vstřelili Dánové polovinu branek až v nastaveném čase ve chvíli, kdy už byla obrana Velšanů hodně otevřená. Určitě je to nejhratelnější soupeř, jakého jsme si pro čtvrtfinále mohli přát. Věřím, že půjdeme dál. Osobně tipuji po penaltovém rozstřelu,“ uvádí v analýze Donalds.

Souhlasíte s ním? Necháte se inspirovat?

