Kdo ovládne Wimbledon? Krejčíková míří na statisíce

Jak to dopadne tentokrát? Postará se Barbora Krejčíková, překvapivá královna nedávného French Open, o další senzaci? Vsaďte si u Tipsportu, sledujte dění na travnatých kurtech v All England Clubu živě na TV Tipsport a proložte londýnský podnik live sázkami. Získejte navíc 500 Kč zdarma na své první sázky!



Podle bookmakerů platí za největšího favorita mužského pavouka „Djoker“. V případě, že bělehradský rodák opravdu uspěje, uloví svůj 20. grandslamový titul, čímž by se v historickém pořadí dotáhl na jiné tenisové legendy Rogera Federera a Rafaela Nadala. Žhavým kandidátem na triumf je i Rus Daniil Medveděv. A kdo by mohl opanovat ženskou dvouhru? Dlouhá cesta turnajem s vítěznou tečkou se očekává od australské světové jedničky Ashleigh Bartyové. Obzvlášť při absenci Naomi Ósakaové…



Bára to dá!



Tipér PJzLA si už 12. června vsadil na Krejčíkovou: „Když jsem v nabídce viděl kurz 150 na její celkové vítězství, jen jsem si řekl: Byl by hřích to nezkusit. Barbora vyrostla na deblu, od loňského roku se však začala orientovat na single a stále roste.“ Ve stejný den pak sestavil dva tikety Demon1 a pokud Krejčíková ovládne druhý grandslam v řadě, získá sázkař 263 tisíc a 250 tisíc. Úspěch tenistky z Ivančic předpokládá také pier, jenž si dělá zálusk na rovných 30 000 Kč, nebo darya8 útočící na 19 tisíc korun.



Inspirujete se?



Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!