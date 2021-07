Finále ME! Zlato pro Italy?

Zatímco Albion si vstupenku do bitvy o zlato zajistil poté, co v semifinále přetlačil Dány 2:1 po prodloužení, Jihoevropané zdolali ve stejné části pavouka Španělsko také 2:1, ale až na penalty. Co myslíte, bude remíza po 90 minutách i v zápase o všechno? Vsaďte si u Tipsportu a získejte 500 Kč zdarma na své první sázky!



Kane a spol. opanovali skupinu D s Českem, Chorvatskem a Skotskem, v 1. kole play off porazili Německo (2:0), poté smetli Ukrajinu (4:0) a ve středu jim zle, nicméně bez postupového efektu, zatápělo Dánsko. Seveřané se tak alespoň stali prvním mužstvem na ME, které prostřelilo obranu týmu vedeného Garethem Southgatem. Propálí ji ve finále i Azzurri? Italové v základní skupině s Walesem, Švýcarskem a Tureckem neztratili ani bod a ve vyřazovacím módu postupně zamávali na cestu domů Rakušanům (2:1 po prodloužení), Belgičanům (2:1) a v úterý Španělům.



Pohár pro Chielliniho partu



Většina sázkařské komunity věří tomu, že se z celkového prvenství na šampionátu bude radovat jednotka trenéra Roberta Manciniho. Třeba Vince025: „V defenzivě hraje dostatečně dobře, je schopná Albion ubránit. Její styl je taktický, ale zároveň atraktivní pro oko diváka. Po zisku míče se snaží rychle hledat příležitosti k útoku. Ano, Angličané byli v duelu proti Dánsku lepší (hlavně na konci druhého poločasu a v nastavení), jenže kdyby jim rozhodčí nepomohl a neodpískal velmi přísnou penaltu… Itálie má navíc o jeden den volna navíc,“ píše tipér v analýze.



Inspirujete se?



Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Dostanete i zdarma 500 Kč na své první sázky!