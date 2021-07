UFC 264 na TV Tipsport: Zvítězí Conor McGregor?

Oba zápasníci si zatím připsali po jednom triumfu. Kdo zvítězí v tomto důležitém duelu a přiblíží se titulové šanci? Dále se na turnaji představí Stephen Thompson, Gilbert Burns, Greg Hardy, Ryan Hall nebo veterán Carlos Condit. Vsaďte si a sledujte všechny zápasy živě na TV Tipsport.

Hvězda největší komunity sázkařů, zápasník UFC David Dvořák, v největším taháku věří Porierovi: „Hlavní zápas UFC 264 a třetí střetnutí Dustina a Conora. V jejich prvním zápase v roce 2014 zvítězil Conor na TKO a v odvetě letos triumfoval Dustin. Oba jsou skvělí postojáři, ale Conor dává přednost nohám a kratším kombinacím. Poirier jede především dlouhé kombinace rukama. V posledním zápase měl McGregor velké problémy s low kickama od Dustina, a to zápas rozhodlo a zároveň ukázalo na velkou slabinu Conora. Stejně tak jeho kondice je ve většině zápasů stejná. Conor má největší šanci v prvních dvou kolech, kdy je opravdu nebezpečný, ale myslím si, že si na to Dustin dá pozor a vyhraje tento duel.“

Akhmedov zvítězí!

Jedním ze zápasů galavečera UFC 264 bude i souboj mezi Omari Akhmedovem a Bradem Tavaresem. Právě na ten si ve své analýze posvítil sázkař Radim460: Bývalý šampion v Combat Sambu Akhmedov po přesunu do střední váhy předvádí dobré výkony a celkem překvapivě je v tomto souboji outsiderem. Ve střední divizi absolvoval zatím šest zápasů s bilancí 4-1-1. Jediná porážka přišla v souboji s bývalým šampionem Chrisem Weidmanem, ale ani v tomto duelu nepředvedl nijak špatný výkon.

Účastník reality show The Ultimate Fighter 11 Tavares si v UFC nevede nijak špatně, ale zatím nedokázal porazit to lepší, co střední váha nabízí. Disponuje sice výbornou obranou proti takedowům, ale vydrží nápor svého soupeře celá tři kola? Myslím, že ne. Omari měl v souboji s Weidmanem 50% úspěšnost takedownů, a to je velmi slušné, když zápasil s elitním wrestlerem. Taveres předvedl excelentní obranu v posledním souboji s Carlosem Jr., ale ten do strhů nejde tak naplno, jako právě zápasník z Dagestánu. Akhmedov má i velmi slušný postoj. Pokud k tomu přidám zajímavý kurz, tak mi sázka na jeho vítězství přijde výhodná.

Souhlasíte?

