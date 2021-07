Startuje boj o Ligu mistrů! Zboří Sparta Rapid?

Pohárová jízda začíná. Letenští v úterý rozehrají 2. předkolo Ligy mistrů. Zvítězí tým trenéra Pavla Vrby na hřišti Rapidu? Od sezony 2016/17, kdy ovládli základní skupinu Evropské ligy, fotbalisté Sparty v předkolech pokaždé shořeli na úvodním soupeři. Nad jejich síly byl Trabzonspor, CZ Bělehrad i Subotica. Bude to nyní jiný příběh?

Sparta naposledy hrála skupinovou fázi Ligy mistrů na podzim roku 2005. Šanci na průnik do základní části v letošní sezoně si vybojovala díky 2. místu v minulém ročníku elitní české ligy (stejně jako Rapid v rakouské soutěži). V cestě jí teď stojí tři soupeři. Prvním je celek z hlavního města Rakouska. Odveze si český pohárový zástupce z Vídně pozitivní výsledek do odvety? Pokud Pražané postoupí, přesunou se do 3. předkola LM. V opačném případě je čeká 3. předkolo Evropské ligy.



Rapid se zapotí



Tipér ingkralik69 míní, že mužstvo ACS ovládne minimálně jeden poločas (s kurzem 2,08): „Zvolil jsem svoji oblíbenou sázku. Upřímně jsem rád, že sparťané začínají venku a ne doma. Mají za sebou celkem povedenou přípravu s pěti triumfy, remízou, porážkou a se skóre 28:7. Ano, jednalo se pouze o přáteláky, ale i přesto věřím tomu, že ofenzivní síla Dočkala a spol. alespoň v jedné půli promluví. Šance obou klubů na úspěch jsou podle mě vyrovnané."



