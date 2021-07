Start české ligy! Slavia ve Zlíně = debakl ševců?

Bookmakeři Tipsportu a většina sázkařské komunity mají jasno – tři body zamíří do Vršovic. V rámci nedělního programu se pozornost stočí i do Plzně, která se postaví Mladé Boleslavi, loňské překvapení Slovácko se pokusí dobýt Liberec a České Budějovice vyzvou Teplice. Urodí se překvapivé výsledky? Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechny zápasy elitní tuzemské fotbalové scény živě na TV Tipsport. Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!



Obhájce titulu z Edenu je z kurzového hlediska opět největším kandidátem na zorganizování mistrovských oslav. Není se co divit. Soupiska budí respekt. Kolář, Bořil, Kúdela, Holeš, Stanciu, Kuchta, Sima… V 1. kole ve Zlíně by mělo jít o jednoznačnou záležitost. Jaká bude realita? Slavia ovládla poslední čtyři vzájemná utkání, ale v přípravě před sezonou absolvovala jediný duel (1:1 s polským prvoligovým týmem Piast Gliwice). Naopak Moravané podstoupili rovných pět testů, nicméně nijak oslnivě – čtyři remízy a triumf 5:1 nad Uničovem, účastníkem MSFL.



Zázrak v Baťově městě? Ne



Sázkař Milan3891 věří sešívaným: „Ševci se loni horkotěžko zachraňovali. Boj o přežití čekám i letos. Tým kvalitně nedoplnili a v přípravě nikoho, až na jednu výjimku, neporazili. Proti SKS zalezou na svou polovinu a pokusí se odrážet útoky Pražanů. To se jim možná bude nějaký čas dařit, ale nakonec stejně padnou. A podle mě o více gólů. Slávisté sice před sezonou odehráli jeden zápas, to ale neznamená, že nebudou nachystaní. Půlka základu byla na evropském šampionátu. Do 1. kola červenobílí vlétnou a zvítězí,“ napsal tipér.



Inspirujete se jeho analýzou?



