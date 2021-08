Závod jako takový kombinuje běh na různé vzdálenosti a více než dvacet různých překážek typu šplh na laně, ručkování, nošení těžkého břemene, hod oštěpem atd. To vše v autentických spartanských kulisách a podmínkách. Pokud jste závod Spartan Race ještě neběželi, máte tento rok ještě dvě příležitosti. V září se koná závod na Lipně a na konci října na Dolní Moravě. Elitní sportovci startují v kategorii „Elite", různé věkové skupiny v kategorii „Age", pro děti je připraven speciální závod Kids a pro širokou veřejnost kategorie „Open".

Překážky na trati i v naší hlavě

Překážek je na závodě opravdu hodně, ale největší překážkou může být vaše hlava a nechuť překonávat nepříjemné situace. Ano, na závodu vás čeká například i plazení se v bahně, plavání v oblečení přes rybník atd. Vyplatí se proto nepodceňovat přípravu a trénovat alespoň pár týdnů (ideálně měsíců) dopředu. Velkým pomocníkem v tréninku vám mohou být chytré hodinky, díky kterým si můžete snadno měřit pokroky v tréninku, kontrolovat svou tepovou frekvenci, sledovat okysličení krve, které je jednou z velmi důležitých hodnot pro amatérské i profi sportovce.

Spartan Race: při přípravě nepodceňujte výběr chytrých hodinek

Beryko s.r.o.

Chytré hodinky s vojenskými certifikacemi

Ne náhodou se proto někteří závodníci Spartan Race spoléhají na hodinky Amazfit T-Rex Pro. Ostatně samotné hodinky se často prezentují jako „hodinky pro hrubší zacházení". Těžký terén, špína, prach, vysoké nadmořské výšky, voda či extrémní výkyvy teplot – na to vše jsou T-Rex Pro připravené. A bude se vám to hodit nejen na závodě Spartan Race, při tréninku, ale při mnoha dalších příležitostech v životě. Hodinky T-Rex Pro se pyšní hned 15 různými vojenskými certifikacemi (MIL-STD-810G) a věci jako extrémní teploty (-40°C až 70°C), vlhkost, solný postřik, voda a jiné, je opravdu nerozhází!

Spartan Race: při přípravě nepodceňujte výběr chytrých hodinek

Beryko s.r.o.

Hodinky chválí i samotní závodníci

Směle s nimi tedy můžete vyrazit na závod, ale třeba i do vody nebo extrémně prašného prostředí. Jeden ze závodníků letošního Spartan Race sportovec a truhlář Adam Raiter zhodnotil svou zkušenost s hodinkami T-Rex Pro takto: „Jestli potřebuješ něco, co opravdu vydrží, tak jsou to právě tyhle hodinky. Odolali bahnu, dešti, beru je úplně běžně na wakeboarding, při práci v truhlárně taky dostanou pěkně zabrat. Nedávno dostaly dokonce obrovskou ránu přímo do displeje, a i když jsem si myslel, že je „po nich", stále drží. Jsem moc rád, že jsem právě na tyhle hodinky narazil."

Spartan Race: při přípravě nepodceňujte výběr chytrých hodinek

Beryko s.r.o.