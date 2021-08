Monaco ukázalo sílu. Odvrátí Sparta vyřazení?

Fotbalisté Sparty nevstoupili do 3. předkola Ligy mistrů ideálně. S Monakem doma padli 0:2. Knížata tak na Letné naplnila roli favorita a míří za postupem. Co se stane v odvetě? Je v silách mužstva ACS boj o průnik do závěrečného play off LM zdramatizovat?

Aby mohlo pomýšlet na úspěch, musí vstřelit minimálně dvě branky. Triumf Vrbovy jednotky 2:0 v normální hrací době (nebo 3:1, 4:2 atd., tedy o dva góly) by pak utkání poslal do prodloužení… Vsaďte si u Tipsportu, získejte 150 Kč zdarma na první sázky a úterní bitvu sledujte v přímém přenosu na TV Tipsport. Tipsport stream nabízí exkluzivně jako jediná sázkovka.



Úvodní překážku na cestě do milionářské Ligy mistrů Sparta zdolala. Rakouský Rapid vyřadila po porážce 1:2 ve Vídni a vítězství 2:0 na svém stadionu. To dalo Letenským jistotu, že si na podzim zahrají skupinovou fázi v pohárové Evropě. Teď jde jen o to, jestli půjde o Evropskou ligu, nebo LM. Po zápase č. 1 s Monakem, třetím týmem uplynulé sezony elitní francouzské Ligue 1, to vypadá na první možnost. Vzepřou se Pražané prognózám?



Ofenziva má zelenou

Tipér kost vyhlíží alespoň tři trefy: „Na hřišti ACS bylo Monaco lepší téměř ve všech směrech. I Sparta se ale několikrát dostala k zajímavému zakončení. Šancí bylo hodně, klidně i na čtyři, pět branek. A že jich nebylo více, to byla spíš velká smůla. V odvetě nečeká Dočkala a spol. vůbec nic lehkého. Musí to otevřít a všichni víme, že vzadu nejsou nejsilnější. Zároveň si myslím, že svěřenci Nika Kovače doma jen bránit výsledek určitě nebudou.“



Souhlasíte se sázkařovou analýzou? Nechte se inspirovat a vsaďte si.



Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 150 Kč na své první sázky!