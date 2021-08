Boj o Evropu: Jablonec i Plzeň musí dohánět!

Stejným výsledkem skončil pro šokovanou Plzeň její střet s velšským TNS v předkole Konferenční ligy. Budou odvety o poznání veselejší? Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Že bude Celtic pro Jablonec těžkým soupeřem se vědělo. Na druhou stranu Sparta mu v loňské sezoně nasázela osm gólů, když v obou utkáních v základní skupině Evropské ligy zvítězila 4:1. Kdyby se tento výsledek podařilo zopakovat i Jablonci, šel by dál.

Mnohem nepříjemnějším překvapením skončil zápas Plzně na hřišti The New Saints. Ve Walesu si chtěla Viktoria zajistit pohodlný náskok do odvety, místo toho ale ještě pár minut před koncem prohrávala 0:4. Dvěma góly v závěru však vykřesala alespoň jiskru naděje. Zvládnou oba čeští zástupci odvety a půjdou dál?

Plzeň to zmákne!

Zvítězit minimálně o dvě branky je pro postupové šance Plzně naprosto klíčové. A právě tento tip poslal do hry za 10 tisíc korun diegom. „První zápas tým kouče Michala Bílka ostudně prohrál a mohlo být mnohem hůř. Díky vydařenému závěru je ale šance na postup stále reálná a já si pořád myslím, že TNS není soupeř, který by měl Plzeň vyřadit. Vždyť prvních dvacet minut ve Walesu se hrálo jen na polovině domácích. Pak ale přišel rychlý brejk, penalta, další penalta a bylo hotovo. Třeba na rohy to bylo 13:1 pro Viktorii, ale na to se nehraje. I z toho je ovšem vidět, že Viktoria celý zápas tlačila. Kvalita je jasně na české straně. Další ostudy nás snad už FCVP ušetří,“ uvádí v analýze diegom.

Souhlasíte s ním? Necháte se inspirovat?

