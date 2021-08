Slavia dychtí po Evropské lize! Smete Legii?

Fotbalisté Slavie se ve čtvrtek večer pustí do boje o průnik do základní fáze Evropské ligy. Aby si ji český mistr zajistil, musí zvládnout dvojzápas s Legií Varšava. Odvalí červenobílí z cesty polský balvan? Z kurzového hlediska jsou výraznými favority na postup právě sešívaní. Potvrdí se prognózy? Bitva číslo 1 je na programu v Edenu.

Týmy Slavie a Legie spadly do závěrečného kola kvalifikace EL po tom, co nezvládly útok na postup do skupinové části Ligy mistrů. Zatímco svěřenci trenéra Trpišovského nestačili ve třetím předkole na Ferencváros, borci z Varšavy si vylámali zuby na Dinamu Záhřeb. V obou případech však šlo o velmi těsné záležitosti. Pražané vypadli po úvodní porážce 0:2 a triumfu 1:0 v odvetě, vládce Ekstraklasy (titul získal sedmkrát z posledních devíti sezon) po výsledcích 1:1 a 0:1.

Eden v euforii

Tipér Shadow083 věří SKS: „Zvítězí minimálně o dvě branky. Přesto, že miluji polský fotbal, hlavně atmosféru na tribunách, strach bych z tamních klubů neměl. Na to, jakými disponují rozpočty a možnostmi, poměrově si v evropských pohárech vedou snad úplně nejhůř. Nějaká skupinová fáze je jen občasná a koeficient mají horší než Slováci. Zároveň si myslím, že Legia není lepší než Ferencváros. A víme, jak Maďaři se slávisty vypadali,“ zanalyzoval sázkař kurz 2,32.



Inspirujete se?



