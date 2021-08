Slavia do EL? Musí porazit Legii!

V Praze to bylo velké trápení v koncovce. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského ovládli většinu statistik. Míč byl na jejich kopačkách 65 % času, poměr střel byl 17:3, z toho na bránu 6:2. Ale co naplat, když Varšava obě tyto rány dokázala gólově zúročit, kdežto český mistr do sítě dostal jen třetinu pokusů, které mířily do prostoru mezi tři tyče. Vsaďte si u Tipsportu na Slavii či ostatní týmy v předkole EL a získejte 150 Kč zdarma na své první sázky!

Červenobílí zaberou!

„Sešívaní v minulosti několikrát ukázali, že venku jsou schopni zahrát lépe než doma. Že umí být trpěliví a pak udeřit. Úvodní souboj se jim moc nepovedl. Obrana s Kolářem udělala několik chyb a útok vyhořel na proměňování šancí. Nicméně odveta je stále otevřená i díky zrušení pravidla o počtu branek na hřišti soupeře. Osobně to vidím na 2:1 pro červenobílé,“ uvádí v Petra1859 v analýze na vítězství SKS v kurzu 2,25.

Inspirujete se?

